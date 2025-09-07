Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Cofradía de los Dolores tomó posesión en su templo de Belén A.J.G.

Las nuevas directivas de Pollinica, Dolores y Socorro toman posesión en Antequera

El mes de septiembre suma las fiestas patronales con el inicio de las procesiones extraordinarias

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:06

Tres cofradías de Antequera han tomado posesión oficial de sus cargos, renovando en todas ellas los puestos de hermano mayor. Así, Antonio González en la ... Pollinica, Francisco González en los Dolores y José Ignacio Sancho en el Socorro están ya plenamente al mando de sus hermandades tras los cabildos de elecciones en verano.

