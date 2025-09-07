Las nuevas directivas de Pollinica, Dolores y Socorro toman posesión en Antequera

Tres cofradías de Antequera han tomado posesión oficial de sus cargos, renovando en todas ellas los puestos de hermano mayor. Así, Antonio González en la ... Pollinica, Francisco González en los Dolores y José Ignacio Sancho en el Socorro están ya plenamente al mando de sus hermandades tras los cabildos de elecciones en verano.

Por un lado, Antonio González López ya está al frente de la cofradía del Domingo de Ramos con todas las de la ley. Este fin de semana tomó posesión el viernes, el sábado celebró el 75 aniversario y el domingo se expuso para veneración la imagen del Señor a su Entrada en Jerusalén, que saldrá en procesión el próximo sábado 27 de septiembre.

En Belén, lo hizo Francisco González Rodríguez en Belén ante la imagen de Miguel Márquez, la Virgen de los Dolores, dentro del presbiterio, con aires granadinos, como si fuera una más de la comunidad conventual, estrenándose como vestidor, Fonsi Muñoz Díaz. La Cofradía del Jueves Santo tiene un patrimonio único de principios del siglo XIX e imágenes de José de Mora, Andrés de Carnaval y Miguel Márquez.

Por último, José Ignacio Sancho Díaz asumió la dirección del Socorro que festeja el 300 aniversario del Nazareno, que tendrá cartel, concierto, triduo, conferencias y procesión extraordinaria también, esta vez el próximo sábado 25 de octubre en Antequera.