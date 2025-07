Estas son las normas este año para la recogida de setas en los montes y bosques de Málaga

Chus Heredia Lunes, 21 de julio 2025, 00:02 Comenta Compartir

La temporada de setas en Málaga empieza cuando el otoño, de natural tardío, asoma. La caída de temperaturas y la concurrencia de las lluvias también influyen. Zonas naturales como la Serranía de Ronda, los Montes de Málaga y la Sierra de las Nieves se convierten en un reguero de aficionados a este manjar. Pero, ¿qué permisos y requisitos son necesarios para recolectar setas?

La respuesta se obtiene en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este martes. «La recogida de setas en la provincia de Málaga es una actividad que ha despertado un interés creciente en las poblaciones locales, y eventualmente en las foráneas, haciendo necesaria una regulación que evite episodios de recogida incontrolada y abusiva que pueda ocasionar daños al medio ambiente, y en particular a nuestras poblaciones de setas. De esta manera queda garantizada su persistencia y capacidad de regeneración y se mantiene en un estado favorable el medio ambiente en general», se explica.

La recogida de pequeñas cantidades de setas en los terrenos forestales malagueños no precisa autorización de la Delegación Territorial de Sostenibilidad de la Junta si se cumplen varios requisitos; 11, en concreto.

Se entiende por pequeñas cantidades de setas, las recolectadas para autoconsumo que no superen los tres kilogramos de peso por persona y día. Tampoco se puede alterar la capa superficial del suelo. Por ello, se prohíbe expresamente el empleo de herramientas como rastrillos, escardillas, azadas u otros utensilios que remuevan el mantillo del suelo produciendo daños en el micelio de los hongos, lo que puede impedir la aparición de nuevos ejemplares en el futuro.

Evidentemente, esta prohibida la recolección de setas inmaduras y deberán respetarse las no comestibles, las que no se conozcan o no vayan a recolectarse por estar en mal estado o pasadas. No obstante, podrán recogerse otras especies o ejemplares de las comestibles en otros estados y tamaños, con fines científicos, medicinales, divulgativos u otros relacionados con su conservación previa autorización de la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

De noche, no

Está prohibida la recolección nocturna y, además, el traslado y almacenamiento de las setas dentro del monte deberá ser realizado en cestas o recipientes de mimbre, paja, caña u otros materiales que por su estructura permitan la dispersión de las esporas.

Será una actividad gratuita, pero sometida, eso sí, a las restricciones que imponga la Junta.

«En los terrenos particulares, el acceso a la finca para la recogida de hongos, precisará de la autorización de sus propietarios. A los montes públicos y privados con aprovechamientos de setas y/o trufas concedidos, no les será de aplicación esta resolución, rigiéndose por su normativa específica. A los aprovechamientos dentro de los Espacios Protegidos les será además de aplicación los dispuesto en su normativa específica, siendo preceptivo contar con autorización previa para las Áreas de Reserva de los mismos. No está permitida la circulación de vehículos a motor campo a través, por cortafuegos, vías forestales de extracción de madera, vías pecuarias, cauces secos o inundados, así como perturbar a la fauna con ruidos o aproximaciones, ni abandonar residuos en el monte. El incumplimiento de este condicionado constituirá una infracción administrativa que dará lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador y al decomiso de las setas recolectadas», concluye el texto.

