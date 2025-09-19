Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La EDAR del Bajo Guadalhorce tendrá un nuevo colector. SUR

La Junta invertirá 9,3 millones en depuración de aguas en el Bajo Guadalhorce y Sierra de Yeguas

Las actuaciones incluyen un nuevo colector emisario en la EDAR de Álora, Pizarra y Coín, así como la construcción de una estación depuradora que dará servicio al municipio antequerano y a su pedanía, Navahermosa

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:29

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural el gasto necesario para ... iniciar el proceso de licitación de cinco obras hidráulicas en las provincias de Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. El presupuesto global asciende a 21,6 millones de euros, una inversión que permitirá ejecutar actuaciones declaradas de interés general en 2010 y que buscan mejorar la depuración de aguas residuales en ocho núcleos urbanos de Andalucía. Según el Ejecutivo autonómico, estas infraestructuras estarán operativas entre 2026 y 2028.

