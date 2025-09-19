La Junta invertirá 9,3 millones en depuración de aguas en el Bajo Guadalhorce y Sierra de Yeguas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural el gasto necesario para ... iniciar el proceso de licitación de cinco obras hidráulicas en las provincias de Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. El presupuesto global asciende a 21,6 millones de euros, una inversión que permitirá ejecutar actuaciones declaradas de interés general en 2010 y que buscan mejorar la depuración de aguas residuales en ocho núcleos urbanos de Andalucía. Según el Ejecutivo autonómico, estas infraestructuras estarán operativas entre 2026 y 2028.

En la provincia de Málaga, la atención se centra en el Valle del Guadalhorce, donde la Junta destinará casi 1,8 millones de euros a reforzar la depuración en los municipios de Álora, Pizarra y Coín. El proyecto consiste en la instalación de un nuevo colector emisario que complementará el funcionamiento de la EDAR del Bajo Guadalhorce. Esta conducción tendrá un papel clave, ya que permitirá desviar las aguas residuales aguas abajo en caso de interrupción de la estación, evitando que los vertidos puedan afectar a las captaciones de agua situadas en la zona de Aljaima.

1,8 millones de euros

La obra beneficiará a alrededor de 69.000 vecinos de los tres municipios malagueños, mejorando de forma notable la calidad del servicio. La intervención forma parte de un paquete de actuaciones que el Gobierno andaluz considera prioritarias para reforzar las infraestructuras de depuración y proteger el medio natural. La Junta recuerda que estos proyectos cuentan con financiación pública y que, además de dar servicio a la población, suponen un paso adelante en el cumplimiento de las normativas europeas de tratamiento de aguas residuales.

Nueva EDAR en Sierra de Yeguas

Junto al proyecto del Guadalhorce, la Consejería invertirá también en la comarca de Antequera. En Sierra de Yeguas y su pedanía de Navahermosa, la Junta prevé destinar cerca de 7,5 millones de euros para construir una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR). Esta instalación contará con un colector, un tanque de tormentas y un mecanismo de impulsión hacia la depuradora, con capacidad para tratar los vertidos de una población cercana a los 4.400 habitantes. Además, se pondrá en marcha una agrupación de vertidos que recogerá las aguas residuales de los dos núcleos de población y las conducirá hasta la nueva planta.

7,5 millones de euros

Con estas dos intervenciones en el Guadalhorce y Sierra de Yeguas, que en conjunto suman más de 9,3 millones de euros, la Junta de Andalucía refuerza su compromiso con la mejora de las infraestructuras hidráulicas en el interior de la provincia. El Ejecutivo subraya que se trata de proyectos necesarios para garantizar la depuración de las aguas residuales, preservar el medio ambiente y atender a miles de vecinos en comarcas rurales donde el agua constituye un recurso estratégico.