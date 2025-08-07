Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista del Castillo de la Estrella en Teba, con detalle de uno de los focos de iluminación dañados. SUR

Investigan a dos personas, una de ellas menor de edad, por destrozar cuatro focos del Castillo de Teba

Los hechos ocurrieron las noches del 1 y 5 de agosto; los implicados fueron reconocidos por cámaras de seguridad, identificados por la Policía Local y admitieron su implicación

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Teba

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:28

La Policía Local de Teba ha localizado, identificado e iniciado diligencias contra dos individuos por un presunto delito de daños cometidos en el entorno del ... Castillo de la Estrella, uno de los espacios más representativos del municipio. Los hechos se produjeron durante las noches de los días 1 y 5 de agosto del presente año.

