Investigan a dos personas, una de ellas menor de edad, por destrozar cuatro focos del Castillo de Teba

La Policía Local de Teba ha localizado, identificado e iniciado diligencias contra dos individuos por un presunto delito de daños cometidos en el entorno del ... Castillo de la Estrella, uno de los espacios más representativos del municipio. Los hechos se produjeron durante las noches de los días 1 y 5 de agosto del presente año.

Los daños se centraron en cuatro focos de iluminación instalados en el entorno del castillo. Las estructuras, que formaban parte del sistema de iluminación exterior del recinto histórico, aparecieron completamente destrozadas. Las imágenes que acompañan este caso, tomadas tras los incidentes, muestran claramente el estado en que quedaron los focos: bloques de piedra destrozados, cristales rotos y componentes internos dispersos.

El Ayuntamiento no ha detallado por el momento el valor económico de los desperfectos, aunque las imágenes reflejan daños estructurales visibles en varias de estas instalaciones. Se trata de elementos que formaban parte del mobiliario urbano destinado a realzar el monumento durante el horario nocturno.

La investigación se inició tras la revisión de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona, que permitieron a los agentes reconocer a los presuntos responsables. Ambos se encontraban en Teba durante esos días por motivo de las fiestas patronales.

Un menor de edad

Los individuos fueron localizados durante el turno de tarde del 7 de agosto. Una vez contactados por los agentes, reconocieron su implicación en los hechos. Según ha informado la Policía Local, uno de los investigados es menor de edad, lo que supone que el proceso deberá seguir los cauces establecidos por la legislación en materia de responsabilidad penal de menores. A raíz de estos hechos, la Policía ha abierto diligencias por un supuesto delito de daños. La investigación continúa en curso y se determinarán las responsabilidades correspondientes en los próximos días.

Por el momento, no se ha informado si el Ayuntamiento de Teba tiene previsto ejercer alguna acción adicional, ni si se pedirá a los responsables o a sus familias hacerse cargo de la reparación de los focos dañados. Tampoco se ha confirmado si se reforzarán las medidas de vigilancia en el Castillo para evitar incidentes similares en el futuro.

Cabe recordar que el Castillo de la Estrella, donde ocurrieron los hechos, es uno de los espacios históricos más representativos de Teba y un símbolo patrimonial del municipio. La destrucción de parte de su sistema de iluminación exterior ha generado malestar entre vecinos y visitantes, aunque por ahora no se han producido comunicados públicos por parte del Ayuntamiento.