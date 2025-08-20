Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del establecimiento, antes de su cierre. J. R. C.

Interés de tres operadores en el antiguo local de Mercadona en la zona centro de Alhaurín de la Torre

El Ayuntamiento confía en que el alquiler del inmueble se resuelva lo antes posible y recuperar así este establecimiento comercial en la calle San Juan

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:19

El cierre del establecimiento que Mercadona tenía en la calle San Juan, motivado, como explicó la cadena, «por no cumplir los estándares requeridos por la empresa» ... este local (y que ha supuesto la apertura de otra tienda, que sí se adapta a las características de eficiencia requeridas, en la avenida de las Américas), genera inquietud en el equipo de Gobierno. Este junto con la mayoría de grupos de la Corporación Municipal, aprobó una moción en la que solicitó la compañía, que mantuviera abierto este supermercado o que, si continuaba adelante con su cierre, agilizara el procedimiento al máximo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un premio del Euromillones histórico: un único acertante gana 250 millones de euros
  2. 2 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  3. 3 Segundo incendio forestal consecutivo en Málaga capital, esta vez en el Cerro de la Tortuga
  4. 4 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  5. 5 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  6. 6 El humo de los incendios de Portugal y Extremadura llega a Málaga y provoca alarma en algunos pueblos
  7. 7 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  8. 8 Aviso amarillo por calor y fuerte oleaje este miércoles en Málaga
  9. 9 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  10. 10

    Ya se conocen los resultados de las oposiciones a docente en Andalucía: todas las plazas quedan cubiertas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Interés de tres operadores en el antiguo local de Mercadona en la zona centro de Alhaurín de la Torre

Interés de tres operadores en el antiguo local de Mercadona en la zona centro de Alhaurín de la Torre