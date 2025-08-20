Interés de tres operadores en el antiguo local de Mercadona en la zona centro de Alhaurín de la Torre
El Ayuntamiento confía en que el alquiler del inmueble se resuelva lo antes posible y recuperar así este establecimiento comercial en la calle San Juan
Alhaurín de la Torre
Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:19
El cierre del establecimiento que Mercadona tenía en la calle San Juan, motivado, como explicó la cadena, «por no cumplir los estándares requeridos por la empresa» ... este local (y que ha supuesto la apertura de otra tienda, que sí se adapta a las características de eficiencia requeridas, en la avenida de las Américas), genera inquietud en el equipo de Gobierno. Este junto con la mayoría de grupos de la Corporación Municipal, aprobó una moción en la que solicitó la compañía, que mantuviera abierto este supermercado o que, si continuaba adelante con su cierre, agilizara el procedimiento al máximo.
Una vez confirmada la clausura, el alcalde, Joaquín Villanova, considera necesario conocer los plazos para que se pueda disponer de este inmueble, cuya inactividad, juzga, supone un «perjuicio importante» para el resto de locales y negocios. Al respecto, ha garantizado que este espacio mantendrá su actual tipología, ya que, anuncia, «no se sustituirá en ningún caso por viviendas». Además, adelanta que ya hay tres operadores interesados en darle uso.
Mercadona, en su momento, además de aportar detalles sobre los motivos del traslado, ya dejó claro que la salida del local de la calle San Juan requiere «el cumplimiento de unos trámites administrativos y una logística» que requiere meses.
En la puesta en funcionamiento del nuevo supermercado, Mercadona ha invertido 7 millones de euros para trabajos de construcción, en la que han participado 27 proveedores que han dado empleo a 100 personas. En cuanto a la tienda, tiene una plantilla de 70 personas «con empleo estable y de calidad provenientes de los centros cerrados en calle San Juan y Retamar», tal y como informó la empresa que apuntó que la sala de ventas actual tiene una superficie de 1.760 metros cuadrados.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.