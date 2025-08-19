Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de este martes de Portugal, donde un vecino observa las columnas de humo del incendio en el municipio de Pampilhosa da Serra EFE

Preocupación en pueblos de Málaga ante el humo de los grandes incendios de Portugal y Extremadura

Varios ayuntamientos de la Serranía de Ronda han tenido que tranquilizar a sus vecinos ante el rumor de que había incendios en la zona han tenido que tranquilizar a sus vecinos ante el rumor de que había incendios en la zona

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Martes, 19 de agosto 2025, 18:53

«Huele mucho a quemado y el cielo está oscuro»; «está pasando también un helicóptero por la sierra». Los mensajes de audio en los chats ... de Whatsapp de los pueblos de la Serranía de Ronda están este martes repletos de mensajes de este tipo. Son vecinos de Jimera de Líbar, Benaoján, Montejaque o Cortes de la Frontera y la mayoría muestran su preocupación por un posible incendio forestal en la Serranía de Ronda. Nadie ha visto el fuego, pero muchos ven el cielo negro, humo, perciben el olor a quemado y escuchan el sonido de un helicóptero del Infoca, el servicio de prevención de incendios, sobrevolando la zona.

