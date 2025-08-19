Preocupación en pueblos de Málaga ante el humo de los grandes incendios de Portugal y Extremadura

«Huele mucho a quemado y el cielo está oscuro»; «está pasando también un helicóptero por la sierra». Los mensajes de audio en los chats ... de Whatsapp de los pueblos de la Serranía de Ronda están este martes repletos de mensajes de este tipo. Son vecinos de Jimera de Líbar, Benaoján, Montejaque o Cortes de la Frontera y la mayoría muestran su preocupación por un posible incendio forestal en la Serranía de Ronda. Nadie ha visto el fuego, pero muchos ven el cielo negro, humo, perciben el olor a quemado y escuchan el sonido de un helicóptero del Infoca, el servicio de prevención de incendios, sobrevolando la zona.

Pero en realidad no hay fuego; lo que ha alertado este martes a muchos vecinos de los pueblos de la Serranía de Ronda es el humo de los grandes incendios de Portugal y Extremadura, que ha llegado de manera considerable a toda esa zona de Huelva, Cádiz, la campiña sevillana y por supuesto la provincia de Málaga. Una lengua de humo que cruza prácticamente toda Andalucía occidental y que ha generado mucha alarma, unido a ese olor a quemado que se puede percibir en varios municipios y también en el litoral malagueño.

Pero donde más se ha notado es el interior de la provincia, generando verdadera inquietud entre los vecinos. Esa alarma ha llegado a los servicios de emergencias del 112 y al Infoca e incluso los ayuntamientos de la zona han tenido que mandar mensajes de tranquilidad a sus vecinos mediante las redes sociales para informar de que no hay ningún incendio local detectado. «Informamos de que el humo en suspensión que se percibe en nuestra localidad procede de los incendios activos en Portugal, Huelva y Extremadura. Esta situación puede generar molestias respiratorias, especialmente en personas sensibles, por lo que recomendamos evitar actividades al aire libre prolongadas y mantener cerradas puertas y ventanas en caso de notar olor a humo», publicó el Ayuntamiento de Montecorto en Instagram, en un mensaje que también compartieron municipios como Gaucín o Arriate. «Queremos informar a nuestros vecinos que el humo que puede observarse en estos momentos en nuestro pueblo se debe a los incendios que están teniendo lugar en Extremadura y Portugal. Pedimos a nuestros vecinos precaución. En caso de que observen algún foco cercano o situación que lo requiera, no duden en llamar al 112», explican desde el Ayuntamiento de Benaoján.

«El helicóptero sobrevuela a nivel preventivo. La hipótesis más clara que nos dan desde el 112 es que, los vientos están empujando el humo de los incendios de Extremadura, Portugal y el norte de España. Por lo que, no hay que preocuparse ahora mismo por nuestra zona. Esperamos que el resto de ciudades y comunidades autónomas puedan sofocar sus incendios en la mayor brevedad ¡Mucho ánimo!» decía el comunicado del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera. También el Ayuntamiento de Montejaque quiso mandar mensajes de tranquilidad a sus vecinos. «Por ahora no hay motivo de preocupación en nuestra zona».

En las imágenes por satélite se ve claramente la columna de humo que recorre todo el oeste peninsular, cubierto con una densa bruma. La misma preocupación ha llegado también a todos los municipios cercanos de la sierra de Cádiz, como Ubrique, Zahara de la Sierra o Grazalema. Algunas comunidades autónomas, como la de Castilla y León, han recomendado a la población tomar medidas de precaución -como evitar realizar actividades que impliquen esfuerzo físico al aire libre- ante las altas concentraciones de partículas consecuencia directa de las emisiones ocasionadas por los numerosos incendios forestales.