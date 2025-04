La identidad, protagonista del cartel oficial de la Semana Santa 2025 de Alhaurín el Grande

La Semana Santa 2025 se acerca. Encarando las últimas semanas de cuaresma y con el Domingo de Ramos en el horizonte la provincia se pone ... el capirote y ultiman los detalles finales de las cofradías que realizarán su estación de penitencia desde el próximo domingo 14 de abril hasta el próximo 21 de este mismo mes. Alhaurín el Grande, inmerso en mitad de este ritual eclesiástico, ha presentado su cartel oficial donde «la identidad» de la festividad local marca el paso.

Antonio Jesús Martín , el diseñador local explicó que su obra refleja lo que es verdaderamente la Semana Santa de Alhaurín, con sus imágenes y su rica tradición. «En mi cartel he intentado representar lo que es nuestra Semana Santa. Porque, si no hay imágenes, no hay Semana Santa, no hay música, no hay representación... Mi cartel refleja todo esto.»

Un acto muy querido y sentido entre muchos vecinos alhaurinos que tuvo como protagonistas principales a Irene Pérez, morá de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y María Gazares, verde de la Cofradía Santa Vera Cruz, emocionaron a los asistentes con su intervención, que se centró en su profunda amistad y su vínculo con la Semana Santa de su pueblo.

«Me toca presentar este cartel del Ayuntamiento de Semana Santa con mi amiga, y la verdad, es lo mejor que me podría haber pasado en la vida«, expresaba Pérez durante su intervención, que también valoró la cita como »un regalo enorme«. Por otro lado, Gazares quiso recalcar que poder »representar cada una a su hermandad« es motivo de orgullo.

La concejala de Fiestas, Ana Belén Ordóñez, organizadora del evento, recordó la intención del equipo de gobierno de hacer del cartel del Ayuntamiento el único que represente la Semana Santa de Alhaurín. En su intervención, señaló: «Desde este equipo de gobierno hemos trabajado con empeño por conseguir un cartel único que sea el anunciador de nuestra Semana Santa, que nos represente a todos como pueblo. Aunque aún no hemos logrado el éxito en este empeño, seguimos luchando por ello.»

El alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez Beltrón, no dudó en resaltar el del cartel, al que calificó de institucional, artístico e histórico. «Este cartel marca el inicio de los actos y eventos civiles de nuestra Semana Santa. Además, tiene un evidente valor artístico y un valor histórico, ya que con él podría marcarse un antes y un después en la forma en que representamos nuestra Semana Santa.»