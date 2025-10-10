La histórica Casa de Labradores de Alhaurín el Grande encara su regreso al patrimonio municipal tras 18 años de negociaciones

En el año 2007, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande daban los primeros pasos para la recalificación del suelo de ... dos edificios históricos de este municipio del Guadalhorce. Uno de ellos era la sede de la antigua Hermandad de la Casa de Labradores, ubicada en la calle Real y de gran interés para el Consistorio. Sin embargo, las conversaciones entre ambas partes se enfriaron y nunca se llegó a concluir ese traspaso.

Más de 18 años después, este proceso se ha reactivado. Así lo confirmaron tanto el alcalde alhaurino, Anthony Bermúdez, como el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, Fernando Fernández Tapia-Ruano, durante una visita institucional de este último a la localidad malagueña. Ambas instituciones aprovecharon el encuentro para avanzar en las negociaciones sobre la futura adquisición municipal, que actualmente es propiedad de la Junta de Andalucía a través de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (AGAPA).

Desde el Consistorio, y en voz de su alcalde, se confirmó que la intención de la entidad es seguir adelante con este proceso. De hecho, Bermúdez reconoció que este asunto lleva «varios años enquistado», pero que, tras su reactivación en las últimas semanas, se espera alcanzar una «solución definitiva» en los próximos meses.

Bermúdez reconoció que este asunto lleva «varios años enquistado», pero que, tras su reactivación en las últimas semanas, se espera alcanzar una «solución definitiva»

En la misma línea, el delegado territorial calificó como un «paso importante» las últimas negociaciones mantenidas. Asimismo, consideró «muy positiva» la recuperación de este bien patrimonial y la incorporación del edificio al patrimonio municipal, ya que tendrá «muchas posibilidades» para acoger proyectos de interés local: «La predisposición de la Junta es total y estoy convencido de que en las próximas semanas alcanzaremos un acuerdo económico y de condiciones satisfactorio para ambas partes», señaló Fernández Tapia-Ruano.

Arreglo del Camino Borrajo

La reunión también sirvió para visitar el Camino de Borrajo de la localidad, una vía bastante perjudicada por las fuertes lluvias del mes de marzo y que ya luce completamente reparada tras los trabajos de mejora ejecutados. Se trata de uno de los seis caminos que el organismo andaluz ha arreglado en el término municipal, con una inversión cercana a los 250.000 euros, que se suman a los 120.000 euros aportados por el Ayuntamiento.

Ampliar SUR

Por su parte, el delegado territorial, Fernando Fernández Tapia-Ruano, destacó el compromiso de la administración autonómica con el municipio: «Alhaurín el Grande ha sido uno de los municipios más beneficiados por actuaciones en caminos rurales, no solo de emergencia, sino también a través de programas de modernización de infraestructuras agrarias como el Plan Itínere. Estas actuaciones responden a la necesidad de reparar y restaurar infraestructuras afectadas por temporales y tormentas de años anteriores», subrayó.