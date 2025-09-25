Fin de año con cuatro procesiones extraordinarias que comienzan este sábado en Antequera

Antequera se suma al cada vez más buscado calendario de procesiones extraordinarias, añadiendo desde este sábado y hasta el 9 de noviembre, cuatro más de ... las habituales que se suman a las dos ordinarias por esta fechas. Así, Pollinica, Mayor Dolor, Nazareno de 'Arriba' y el Señor de la Salud y de las Aguas se adhieren a las habituales de la Virgen del Rosario y la Virgen de la Salud.

Para empezar, este sábado 27 de septiembre saldrá el Señor a su Entrada en Jerusalén por el 75 aniversario de la fundación de la cofradía allá por 1950. Durante este fin de semana, cofrades de toda España se darán cita en un congreso de la advocación del Señor a su Entrada en Jerusalén que tendrá en la procesión extraordinaria y en la misa de 12 de este domingo en San Sebastián, los actos cumbres.

La procesión saldrá a las 19.30 horas desde San Agustín, pasando por Infante don Fernando, San Sebastián, Encarnación, Calzada, San Francisco, Duranes, Lucena, Medidores, Rey y regreso con previsión final a las 23.30 horas. Se contará con el acompañamiento de la Agrupación Musical 'La Redención' de Córdoba que durante estos últimos años ha acompañado a 'La Cena' de Málaga.

Seguirán el Señor y la Virgen del Mayor Dolor conjuntamente el sábado 11 de octubre por el 75 aniversario de la cofradía y por los 250 años de la bendición de la imagen mariana. Les acompañarán La Legión y la Sinfónica de la Trinidad Málaga. Cerrará el mes, el Nazareno de 'Arriba' por el 300 aniversario de la imagen el sábado 25 de octubre y con la Agrupación Musical 'Vera Cruz' de Campillos.

En noviembre, el Señor de la Salud y de las Aguas saldrá el sábado día 8 por el 350 aniversario de la Real Hermandad. Por la mañana, se trasladará hasta el Cementerio para recordar a los difuntos. Y por la tarde regresará a su templo. Se recuperará para la ocasión un dosel con el que procesionó hasta el siglo XIX.