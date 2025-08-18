Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El cementerio de Ardales. SUR

¿Existen fosas comunes en el cementerio de Ardales?

En 2023, el Ayuntamiento, con apoyo de la Universidad de Málaga y la Junta de Andalucía, puso en marcha un proyecto para buscar pruebas

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:14

En Ardales, un pueblo de la comarca malagueña del Guadalteba, se ha investigado si en su cementerio municipal hay fosas comunes con víctimas de la ... Guerra Civil. La idea de que en este lugar puedan reposar personas ejecutadas en aquellos años ha estado presente en la memoria de vecinos y familias durante décadas. En 2023, el Ayuntamiento, con apoyo de la Universidad de Málaga y la Junta de Andalucía, puso en marcha un proyecto para buscar pruebas.

