¿Existen fosas comunes en el cementerio de Ardales?

En Ardales, un pueblo de la comarca malagueña del Guadalteba, se ha investigado si en su cementerio municipal hay fosas comunes con víctimas de la ... Guerra Civil. La idea de que en este lugar puedan reposar personas ejecutadas en aquellos años ha estado presente en la memoria de vecinos y familias durante décadas. En 2023, el Ayuntamiento, con apoyo de la Universidad de Málaga y la Junta de Andalucía, puso en marcha un proyecto para buscar pruebas.

El punto de partida fue el Mapa de Fosas de la Junta de Andalucía, que señala dos posibles enterramientos colectivos dentro del cementerio: uno con 19 víctimas de la represión republicana y otro con 38 víctimas de la represión franquista. Este último, mencionado en testimonios orales, fue el objetivo principal de la investigación, ya que los familiares del otro grupo no solicitaron intervención.

El trabajo comenzó revisando todo tipo de documentos: archivos municipales, provinciales, nacionales y militares, además de expedientes judiciales y periódicos de la época. En esos fondos aparecieron referencias a ejecuciones ocurridas tras la ocupación del pueblo por tropas sublevadas el 7 de febrero de 1937, dirigidas por el teniente coronel Rafael Corrales.

Algunas inscripciones de defunción, hechas años después, describen que las personas «fueron muertas por la acción de las armas militares» o «aplicado el bando de guerra y muerto por las armas nacionales». Paralelamente, se recogieron testimonios de vecinos que indicaban varios lugares posibles para la fosa, tanto dentro como fuera del cementerio, aunque sin un punto exacto.

A partir de esa información se pasó a la fase técnica. Se realizó un levantamiento topográfico del cementerio y se comparó su estado actual con fotografías aéreas antiguas, tomadas entre 1956 y 1986. También se usó tecnología LiDAR para detectar cambios en el terreno y se hizo una prospección con georradar en junio de 2023. Con todos estos datos, los investigadores seleccionaron 16 puntos concretos para abrir catas arqueológicas.

Se realizó un levantamiento topográfico del cementerio y se comparó su estado actual con fotografías aéreas antiguas, tomadas entre 1956 y 1986

Las excavaciones se hicieron entre septiembre y octubre. Nueve de las catas fueron dentro del cementerio y siete fuera. En el interior, sobre todo en la zona noroeste, se hallaron enterramientos individuales en ataúd y algunos osarios, todos colocados de forma ordenada y sin signos de violencia. Nada que apuntara a una fosa común de represaliados.

Exterior

En el exterior, se trabajó en la zona sureste, junto a la entrada, y en el lateral oeste, en una parcela con olivos. En la primera se encontraron dos vainas de munición de 7 milímetros, de fabricación mexicana, un calibre utilizado durante la Guerra Civil. Aunque no había restos humanos, este hallazgo confirma que allí hubo actividad armada. En el lateral oeste, las catas solo mostraron restos de construcciones antiguas y el terreno natural.

El resultado final del proyecto fue que no se pudo localizar la fosa común en las áreas examinadas. Los investigadores creen que las razones pueden estar en la falta de datos precisos sobre la ubicación, los cambios que ha sufrido el cementerio en más de 80 años, como la construcción de nuevos nichos, y la posibilidad de que los restos estén en lugares no excavados. La recomendación es continuar buscando en otras zonas, dentro y fuera del cementerio, y usar nuevas técnicas que ayuden a detectar enterramientos ocultos.

Hoy, en la entrada del cementerio de Ardales, dos monolitos recuerdan a las víctimas de la Guerra Civil. Allí se han hecho actos de homenaje y se siguen colocando flores. La investigación de 2023 ha permitido reunir y ordenar información histórica y arqueológica, pero no ha cerrado la pregunta que la originó. La munición hallada y los relatos de los vecinos siguen apuntando a que en algún lugar cercano pudo haber fusilamientos, aunque por ahora no se sabe exactamente dónde están esos enterramientos colectivos.