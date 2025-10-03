Europa aprueba 10 millones de euros para espacios verdes y turísticos en Antequera

La Unión Europea ha aprobado 10.005.431,50 de euros al Ayuntamiento de Antequera por medio del PAI (Plan de Actuación Integrado) 2021-2027 ... con los que se modernizará y mejorarán diferentes espacios del municipio, según anuncia el alcalde de la ciudad Manuel Barón.

Se ha recibido notificación de la Dirección General de Fondos Europeos, por la que se resuelve provisionalmente, los Fondos Europeos de Desarrollo Rural, entre los que se han designado 10 millones de euros para la ciudad.

Se trata de «la mayor dotación económica a la ciudad de fondos europeos», destaca Barón. El 85 por ciento se cubrirán con los fondos europeos y el consistorio tiene que aportar el 15 restante. Entre los proyectos, el alcalde adelanta que están: la creación de un corredor verde circular de Antequera, la adecuación del entorno del Nacimiento de la Villa, la reordenación del paraje de Santa Lucía, la eficiencia energética en la barriada Manuel Flores donde todos los bloques van a llevar instalación de eficiencia energética.

También alerta temprana para detección de incendios en parajes naturales, digitalización integral del ciclo del agua, un parking de autocaravanas, la adecuación y puesta en valor del complejo de Escuela de Empresas. Una plataforma de gestión turística inteligente desde el Área de Turismo, con mejora de experiencia del turista mediante digitalizaciones de las visitas. Y la adecuación del Camping del Nacimiento de la Villa.

Ahora «tendremos que adecuarlo a la cantidad provisional hasta la resolución que se convierta en definitiva». Contempla recursos humanos, proyectistas, cuestión administrativa. Para ello, se tendrá que pedir financiación inicial para adjudicar los proyectos, entablando ya gestiones con entidades como Unicaja Banco para poder gestionarlos.

Barón agradece el esfuerzo de su equipo «porque esto se aprobó en un tiempo muy malo personalmente para mí, pero aquí se demuestra que lo que vale es el equipo, las personas y Antequera tiene un espectacular equipo de gobierno y por eso hemos conseguido este logro».