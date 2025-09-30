Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El dolmen I descubierto en la antigua necrópolis La Lentejuela. Julio J. Portabales

Érase una vez Teba hace 5.000 años

El descubrimiento de un dolmen en excelente estado de conservación revela restos humanos y ofrece una ventana única al estudio de las sociedades y rituales funerarios del III milenio a. C.

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Teba

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:08

Érase una vez… pero no el hombre, ni el cuerpo humano, ni la vida… Érase una vez Teba hace 5.000 años. Es decir, en ... el III milenio antes de Cristo, coincidiendo con la Edad del Cobre. Hasta esa época han retrocedido unos investigadores gracias a una máquina del tiempo muy particular: un dolmen, de los mejor conservados de Andalucía y que se ubica en el término municipal de esta localidad malagueña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

