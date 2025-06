El día que la Sierra Norte de Málaga dijo sí al Orgullo

Julio J. Portabales Villanueva de Algaidas Sábado, 14 de junio 2025, 00:19 Comenta Compartir

Un simple gesto puede cambiar una vida; en este caso, transformó la forma de pensar de todo un pueblo. Esta es la historia de Villanueva de Algaidas y de cómo una decisión política aparentemente menor, la retirada de la bandera que representa al colectivo LGTBIQ+ del balcón del ayuntamiento, provocó una respuesta ciudadana inesperada que llenó el municipio de banderas arcoíris y dio origen a una de las celebraciones más representativas de la diversidad en la comarca: el Orgullo Sierra Norte, que este sábado 14 de junio cumple cinco años.

Todo comenzó en junio de 2020, cuando el equipo de gobierno del municipio, como venía haciendo desde 2018, colocó en el balcón principal del ayuntamiento una balconera con los colores del arcoíris para conmemorar el Día del Orgullo. Sin embargo, ese año, uno de los concejales de la oposición manifestó su desacuerdo, apoyándose en una sentencia que desaconsejaba la presencia de banderas no oficiales en edificios públicos. La presión para que se retirara la enseña no se limitó a esa protesta institucional: tres vecinos del pueblo también expresaron su malestar formalmente ante la Guardia Civil. Ante esta situación, y tras consultar con distintos estamentos gubernamentales, el consistorio optó por retirar la bandera, explicando a través de un comunicado público los motivos de su decisión.

Lo que ocurrió después no estaba en los planes de nadie. Aquella misma madrugada, un joven del municipio, Rubén Conde, de 20 años, expresó en sus redes sociales su rechazo a la retirada de la bandera y su malestar ante la actitud de quienes habían exigido su retirada. Su publicación, escrita desde la emoción, rápidamente se viralizó entre vecinos y allegados, generando una oleada de comentarios de apoyo y un ambiente de unidad en torno a la defensa de la diversidad.

SUR

Entre quienes leyeron el mensaje se encontraba Antonio Carlos Alcántara, también natural de Villanueva de Algaidas aunque residente en Torremolinos, quien propuso regalar una bandera a todo aquel que deseara colocarla en su ventana o balcón como gesto de apoyo al colectivo LGTBIQ+. La respuesta no se hizo esperar: empezaron a llegar mensajes, llamadas y solicitudes. En cuestión de horas, Antonio Carlos donó decenas de banderas, y Rubén se ofreció a repartirlas en persona. Lo que comenzó como un acto espontáneo de solidaridad se convirtió en una ola de visibilidad que inundó el pueblo. Esa misma tarde, más de 400 banderas arcoíris ondeaban en ventanas, balcones y fachadas, convirtiendo lo que había empezado como una polémica en una contundente muestra colectiva de respeto, diversidad y orgullo.

El nacimiento

Un año después de aquellos hechos, en 2021, la iniciativa adquirió una nueva dimensión. Por primera vez, los siete municipios que conforman la Sierra Norte de Málaga se unieron para celebrar conjuntamente el Orgullo. Lo hicieron con una programación amplia y variada: se colocaron banderas en los ayuntamientos y edificios municipales, se repartieron enseñas entre los vecinos, se leyeron manifiestos por la igualdad, se organizaron charlas formativas, exposiciones, pintadas de manos por la diversidad, conciertos, e incluso una actuación de fantasía rural a cargo de la drag Pink-Chadora en Villanueva del Rosario. Todo bajo un lema tan simbólico como directo: 'Asómate a la diversidad'. Durante 16 días, la diversidad se celebró en cada rincón de estos pueblos que, hasta entonces, no habían vivido una fiesta con ese nivel de visibilidad y compromiso.

En este 2025, la celebración del Orgullo Sierra Norte, que desde su nacimiento ha mantenido un firme carácter reivindicativa, llega con novedades significativas. La más destacada: por primera vez se contará con un pregonero oficial. Y no será un nombre cualquiera. El encargado de dar el pregón será Fernando Ballestero, el periodista de Las mañanas de La 1 que cubrió en su momento el reportaje sobre lo sucedido en Villanueva de Algaidas. Su sensibilidad, su forma de contar lo ocurrido y la empatía con la que trató a sus protagonistas lo han convertido, según los organizadores, en la persona idónea para abrir la celebración. «No hay mejor persona, con tanto cariño como mostró lo que aquí había pasado, para que sea el primer pregonero», explicaba a este periódico Sergio Aranda, segundo teniente de alcalde de Villanueva de Algaidas y uno de los impulsores del evento.

Para Aranda, y para todas las personas que han hecho posible que esta fiesta siga creciendo año tras año, el Orgullo Sierra Norte no es solo una celebración: es un compromiso sostenido con la igualdad, la inclusión y el respeto. «Es complicado coordinar a siete municipios, pero hasta ahora lo venimos consiguiendo», explicaba con entusiasmo el edil, quien subrayó que este tipo de actos no pueden quedarse simplemente en gestos puntuales ni en una efeméride que se repita sin reflexión. «Esto no puede quedarse solo en estos cinco años. Tiene que seguir siendo una herramienta para educar, visibilizar y transformar», concluyó.