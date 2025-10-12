La devoción al Señor y a la Virgen del Mayor Dolor desborda las calles de Antequera con presencia de La Legión

Las calles de Antequera acogieron ayer sábado la procesión extraordinaria por el 75 aniversario de la cofradía del Miércoles Santo y los 250 años de ... la bendición de la imagen mariana realizada por el artista Andrés de Carvajal. Oración, misa y procesión donde el Señor del Mayor Dolor fue llevado a hombros de legionarios y la Virgen del Mayor Dolor bajo palio, con los sones de la Sinfónica de la Trinidad.

En la víspera, la familia Montenegro-Lozano le ofreció a la Virgen una sentida oración, donde los padres y los hijos fusionaron sus sentimientos, recordando a los abuelos, exponiendo el futuro en sus hijos y nietos y terminando dedicándole una canción. «Quiero que tomes mis manos y las agarres con fuerza. Quiero perderme en tus ojos que tanto de ti me cuentan. Y así enjugarte las lágrimas que recorren tus mejillas para calmar tus dolores con el amor de una hija», cantaron en la parte final.

El sábado comenzó a las 8.30 horas cuando se abrieron las puertas de San Sebastián para un besapié extraordinario al Señor. A las 12 del mediodía, misa en cuyo transcurso el general de Brigada, Juan Jesús Martín Cabrero, entregó su fajín de honor a la Virgen que lució por la tarde-noche. Misa concelebrada por los sacerdotes Eloy Fraile y Antonio Fernández. La Coral 'Ciudad de Antequera' se encargó de acompañar musicalmente.

Procesión con luz del sol

Llamativa salida de las imágenes, ya que salieron a las 18 horas, con la luz del sol, al estar acostumbrados a realizarlo de noche en Semana Santa. Primero salió la Virgen por la puerta de calle Encarnación y fue hacia la plaza de San Sebastián, aguardando la salida de su Hijo, que lo hizo por la puerta principal en una estampa única.

El estandarte fundacional de 1950 y el guión presidencial abrían el cortejo, con representación de las cofradías de Gloria y Pasión y autoridades municipales y militares. Seguía un cuerpo de luz con devotos portando cirios y mujeres vestidas con mantilla española. Luego el imponente conjunto formado por el Señor del Mayor Dolor, que procesionó con las andas de traslado y llevado por caballeros legionarios del Tercio Alejandro Farnesio que precedían al palio de la Virgen. Estrenaba los nuevos bordados realizados por Sebastián Marchante.

Impresionante bambalina frontal exterior, siguiendo los diseños de los talleres antequeranos de principios del siglo XIX, con un dibujo trazado para la ocasión por Javier Sánchez de los Reyes y dirigidos por Alfonso Muñoz, que se encargó de vestir a la imagen de cuerpo entero que lucía una reliquia de Santa Eufemia a sus pies y el fajín de general donado a mediodía. Los hermanacos mecieron el palio al son de la Sinfónica de La Trinidad de Málaga que no paró de interpretar marchas.

Ambas imágenes fueron realizadas por el imaginero Andrés de Carvajal (1709-1779) y son muy veneradas en la ciudad, siendo el templo un lugar de peregrinación diaria. El recorrido comenzó bajando por calle Encarnación y al entrar a Tintes, hubo especial visita a las religiosas carmelitas calzadas que cantaron a la Virgen. Siguieron por Maderuelos, Diego Ponce, Madre de Dios, Cantareros, San Luis y al llegar a la Alameda de Andalucía, uno de los grandes momentos al encontrarse ambas imágenes y cantarse los himnos legionarios. Terminó el trayecto por Infante don Fernando con parada en los Remedios y regreso a la Plaza de San Sebastián.