El Señor y la Virgen del Mayor Dolor procesionaron juntos A.J.G.

La devoción al Señor y a la Virgen del Mayor Dolor desborda las calles de Antequera con presencia de La Legión

Procesión extraordinaria por los 75 años de la cofradía del Miércoles Santo y por los 250 años de la bendición de la imagen mariana

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:38

Comenta

Las calles de Antequera acogieron ayer sábado la procesión extraordinaria por el 75 aniversario de la cofradía del Miércoles Santo y los 250 años de ... la bendición de la imagen mariana realizada por el artista Andrés de Carvajal. Oración, misa y procesión donde el Señor del Mayor Dolor fue llevado a hombros de legionarios y la Virgen del Mayor Dolor bajo palio, con los sones de la Sinfónica de la Trinidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

