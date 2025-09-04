Concentración en Antequera en repulsa por el genocidio en Palestina

Antequera acogió una concentración por una «Palestina libre» en contra del «genocidio del pueblo palestino», respondiendo a la convocatoria de IU, respaldada por el PSOE, ... a la que asistieron más de ciento cincuenta personas.

La portavoz de IU, Pilar Ruiz, aludió a sesiones de la ONU donde se denuncian que Israel «comete de forma intencionada al menos tres actos genocidas definidos como tales desde 1948 contra los palestinos como grupo en Gaza». «Están aniquilando a mujeres, a niños, a hombres, por ser palestinos y no hay derecho. Por eso estamos aquí hoy y vamos a continuar con nuestra lucha, porque no se puede permitir que se haga esa masacre».

Mientras que José Luis Ruiz Espejo, portavoz del PSOE, declaró: «Alzar nuestra voz y contribuir a ese movimiento que está pidiendo acabar con esta guerra cruel que el ejército de Israel, que el Gobierno de Israel está llevando a cabo en Gaza, también los terrenos de Cisjordania contra los ciudadanos y ciudadanas de Gaza y la población palestina».