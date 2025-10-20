Campillos reclama a la Junta más agilidad en los informes técnicos y coordinación para desbloquear proyectos

El Ayuntamiento de Campillos ha denunciado el retraso prolongado en la emisión de informes por parte de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y ... Desarrollo Rural en Málaga, que considera clave para desbloquear licencias urbanísticas y proyectos de construcción en el municipio. Según el Consistorio, la situación está generando un perjuicio directo a numerosas familias, autónomos y pequeñas empresas, que llevan más de once meses esperando una respuesta. El alcalde, Daniel Gómez, ha calificado el escenario como «inaceptable» y ha advertido de que se están vulnerando los derechos de la ciudadanía a una buena administración, así como los principios de eficacia, coordinación y lealtad institucional que recogen las leyes 39/2015 y 40/2015.

Gómez sostiene que los retrasos afectan también al propio Ayuntamiento, al limitar la tramitación de expedientes municipales y la ejecución de actuaciones públicas que dependen de estos informes. «Nos encontramos con expedientes que requieren un informe técnico sin el cual no se pueden conceder licencias. No es un problema burocrático menor, sino una cuestión que está paralizando inversiones, impidiendo que familias construyan sus viviendas y frenando el desarrollo urbano y económico de Campillos», ha señalado el regidor. La situación se mantiene a pesar de que hace casi tres semanas se celebró una reunión en el municipio con el delegado provincial, Fernando Fernández Tapia-Ruano, y con personal técnico de la Junta de Andalucía.

Durante aquel encuentro, una representación de las personas afectadas tuvo ocasión de trasladar su preocupación y frustración directamente al delegado. Sin embargo, el Ayuntamiento lamenta que no se hayan producido avances concretos ni se haya actualizado la delimitación de las zonas de inundabilidad vigentes, un paso fundamental para desbloquear numerosos expedientes. El Consistorio recuerda que el pasado 26 de septiembre técnicos de la Subdirección de Planificación de la Consejería realizaron una visita técnica a Campillos en el marco de la revisión de los Planes de Gestión de los Riesgos de Inundación (PGRI 2028-2033). Aunque el equipo de gobierno valora positivamente esta actuación, insiste en que «no puede ser una excusa para seguir retrasando la emisión de informes».

El alcalde ha remitido escritos a los grupos parlamentarios andaluces, a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), al Defensor del Pueblo Andaluz y a la Comisión de Peticiones del Parlamento de Andalucía para trasladar su preocupación y solicitar la adopción de medidas inmediatas. «Pedimos una solución urgente y coordinada. No se trata sólo de agilizar trámites, sino de garantizar el derecho de la ciudadanía a una administración eficaz, transparente y comprometida con el desarrollo de los municipios. Campillos necesita certezas, no más esperas», ha recalcado Gómez.

Riesgo de inundabilidad

Por su parte, la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha defendido su actuación y ha asegurado a este periódico que ha mantenido varias reuniones con el alcalde y los responsables técnicos municipales, tanto en la propia Delegación como en el Ayuntamiento. En su versión, recuerda que el núcleo urbano de Campillos se encuentra en una zona delimitada con riesgos de inundabilidad, lo que obliga a realizar un estudio previo de viabilidad antes de autorizar cualquier actuación urbanística. Además, los inmuebles clasificados como fuera de ordenación requieren un análisis pormenorizado, lo que, unido al gran número de viviendas en esta situación, incrementa notablemente el volumen de expedientes y alarga los tiempos de tramitación.

A su vez, el organismo autonómico asegura que está haciendo «todo lo que está en su mano» para colaborar con el Ayuntamiento y emitir los informes preceptivos en materia de aguas lo antes posible. Pese a estas explicaciones, desde el Consistorio insisten en que el municipio necesita soluciones inmediatas que permitan avanzar en la concesión de licencias, la ejecución de proyectos y el impulso de su desarrollo urbano y económico.