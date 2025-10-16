El Caminito del Rey da el salto a la pantalla en el décimo aniversario de su rehabilitación

Hace diez años, un sendero abandonado y casi olvidado, suspendido sobre el vacío en el desfiladero de los Gaitanes, inició un proceso de transformación que ... cambiaría el mapa turístico de la provincia de Málaga. Lo que muchos consideraban un proyecto inviable, rehabilitar un paso tallado en la roca y convertirlo en un recurso seguro, sostenible y atractivo para el visitante, se convirtió en una de las actuaciones más relevantes del turismo de interior andaluz.

Aquel reto, fruto de la colaboración institucional y la voluntad compartida, contó con un impulso decisivo desde la Diputación de Málaga bajo la presidencia de Elías Bendodo, cuya apuesta por recuperar el enclave fue clave para que el proyecto se pusiera en marcha. Desde entonces, el Caminito ha supuesto una década de crecimiento, proyección internacional y orgullo para toda la comarca.

Desde su reapertura en 2015, el Caminito del Rey ha recibido casi tres millones de visitantes, ha generado centenares de empleos directos y, solo en 2024, superó los 60 millones de euros de impacto económico, veinte veces más que la inversión inicial de unos tres millones, según los datos aportados por la Diputación de Málaga. Su éxito ha impulsado el desarrollo de la comarca del Guadalhorce, ha quintuplicado la oferta de alojamientos rurales hasta rozar los 900 establecimientos y ha colocado a la provincia en el mapa del turismo activo, cultural y de naturaleza.

«La historia del Caminito del Rey es la historia de un éxito colectivo», realzaba Salado durante su intervención

Con motivo de este décimo aniversario, su historia salta ahora a la pantalla con el documental 'El espíritu del Caminito', una producción de Andalucía Digital Multimedia y Canal Sur con la colaboración de Turismo Costa del Sol y la Diputación de Málaga. La obra, que se estrenará en 2026, repasa más de un siglo de historia (desde los inicios en 1901 hasta la actualidad) con un lenguaje innovador y el uso de inteligencia artificial para recrear momentos clave, como la visita del rey Alfonso XIII en 1921. Su objetivo es doble: recordar cómo se hizo posible lo imposible y rendir homenaje a quienes creyeron en un proyecto que transformó una herida en la roca en un camino hacia el futuro.

El verdadero valor

Durante el acto de preestreno institucional, los protagonistas de aquella transformación coincidieron en destacar que el verdadero valor del Caminito no reside solo en su espectacularidad natural, sino en la idea que lo hizo posible. «La historia del Caminito del Rey es la historia de un éxito colectivo», recordó el presidente de la Diputación, Francisco Salado, quien subrayó que el proyecto se logró gracias a la cooperación entre administraciones de distinto signo político y a la generosidad de cuatro municipios que supieron trabajar con un objetivo común. «Ese espíritu de diálogo y entendimiento sigue vivo hoy y debería inspirar otros ámbitos de la vida pública», añadió.

A su vez, Salado destacó que el Caminito no solo ha sido rentable en términos económicos, sino que ha elevado la autoestima de toda la provincia. «Es un motivo de orgullo para los malagueños y objeto de admiración para quienes lo recorren. Un lugar con alma, capaz de transformar a quien lo visita», afirmó. También quiso reconocer el trabajo de técnicos, arquitectos y empresas implicadas en la rehabilitación y gestión del sendero, así como el compromiso del personal que ha contribuido a convertirlo en el primer espacio de su tipo certificado como zona cardiosegura.

Por su parte, el director general de Canal Sur, Juan de Dios Mellado, puso el foco en el componente narrativo e innovador del documental. «Estamos especialmente satisfechos porque encarna nuestra apuesta por productos de calidad que incorporan nuevas técnicas narrativas», explicó. Mellado destacó el uso pionero de inteligencia artificial para traer al presente episodios del pasado y la ambición de que el documental tenga recorrido en festivales y se difunda a través de la plataforma bajo demanda CanalSur+, lo que permitirá que la historia del Caminito llegue a públicos de todo el mundo.

Ampliar El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal durante la presentación del documental. Ñito Salas

En la misma línea prosiguió el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, quien evocó aquellos primeros días en los que el proyecto fue calificado de «locura». «Cuando las cosas se califican de locura, suelen ser garantía de éxito. Lo que parecía imposible se convirtió en uno de los mayores logros que ha dado esta provincia», aseguró. Bernal también quiso recordar que el reto no fue solo técnico, sino también político, al requerir diálogo y consenso entre municipios de signos diferentes. «No se trataba solo de rehabilitar un camino, sino de recuperar un símbolo», apuntó.

Convertido en emblema del turismo andaluz, el Caminito del Rey sigue atrayendo a miles de personas que recorren sus pasarelas suspendidas entre paredes de roca. El documental que ahora se presenta rescata la memoria de aquel desafío y la proyecta al futuro, recordando que incluso los sueños más arriesgados pueden abrir camino cuando se afrontan con ambición y consenso.