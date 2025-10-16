Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De izquierda a derecha; el director general de RTVA, Juan de Dios Mellado; el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal; el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado y el anterior presidente de la Diputación; Elías Bendodo. Ñito Salas

El Caminito del Rey da el salto a la pantalla en el décimo aniversario de su rehabilitación

Un documental repasa la historia del sendero malagueño, donde detalla su transformación en motor turístico y se estrenará en 2026 con escenas recreadas mediante inteligencia artificial, como la visita del rey Alfonso XIII en 1921

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:47

Hace diez años, un sendero abandonado y casi olvidado, suspendido sobre el vacío en el desfiladero de los Gaitanes, inició un proceso de transformación que ... cambiaría el mapa turístico de la provincia de Málaga. Lo que muchos consideraban un proyecto inviable, rehabilitar un paso tallado en la roca y convertirlo en un recurso seguro, sostenible y atractivo para el visitante, se convirtió en una de las actuaciones más relevantes del turismo de interior andaluz.

