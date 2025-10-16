Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega junto a Eva Centurión, Anabel Martínez y Denys Karnoza reciben la distición por parte del 061. SUR

Eva, Anabel y Denys: el compromiso y la formación que salvaron una vida en el Caminito del Rey

Su rápida intervención permitió reanimar a un visitante de 67 años que sufrió una parada cardiaca en febrero. El 061 ha reconocido su labor y ha destacado el modelo de seguridad del enclave malagueño

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:48

Un desplome repentino, la ausencia de pulso y el tiempo corriendo en contra. Así comenzó, el pasado 26 de febrero, un episodio que pudo haber ... terminado en tragedia en el Caminito del Rey. Un visitante de 67 años cayó al suelo sin signos vitales en la zona de taquillas del paraje, pero la rápida intervención de tres trabajadores cambió por completo el desenlace: en apenas diez minutos, el hombre recuperó la consciencia tras ser reanimado en el lugar. Este jueves, su actuación ha sido reconocida por el Centro de Emergencias Sanitarias 061 en un acto celebrado en Málaga con motivo del Día Europeo de Concienciación ante la Parada Cardíaca.

