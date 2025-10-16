Eva, Anabel y Denys: el compromiso y la formación que salvaron una vida en el Caminito del Rey

Un desplome repentino, la ausencia de pulso y el tiempo corriendo en contra. Así comenzó, el pasado 26 de febrero, un episodio que pudo haber ... terminado en tragedia en el Caminito del Rey. Un visitante de 67 años cayó al suelo sin signos vitales en la zona de taquillas del paraje, pero la rápida intervención de tres trabajadores cambió por completo el desenlace: en apenas diez minutos, el hombre recuperó la consciencia tras ser reanimado en el lugar. Este jueves, su actuación ha sido reconocida por el Centro de Emergencias Sanitarias 061 en un acto celebrado en Málaga con motivo del Día Europeo de Concienciación ante la Parada Cardíaca.

Estos tres «ángeles de la guarda» fueron Eva Centurión Calvente, personal operativo del Caminito del Rey con formación acreditada en el plan interno de seguridad; Anabel Martínez Millet, responsable de emergencias del enclave, también formada en el mismo plan; y Denys Karnoza, guía de la empresa La Garganta, con formación previa como enfermero en Ucrania y capacitación específica en emergencias a través del plan interno del Caminito. Su respuesta inmediata, la correcta aplicación de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso del desfibrilador externo semiautomático (DESA) fueron determinantes para salvar la vida del visitante.

En cuanto se confirmó la ausencia de pulso y respiración, se activaron las medidas básicas de respuesta ante una parada cardiorrespiratoria. Las maniobras de RCP comenzaron de forma inmediata, mientras otro miembro del equipo solicitaba el desfibrilador y organizaba el control del entorno ante la presencia de numerosos visitantes. El dispositivo llegó en cuestión de segundos y permitió aplicar tres descargas eléctricas, combinadas con reanimación continuada. Gracias a esta actuación coordinada, el hombre recuperó la respiración espontánea y comenzó a hablar antes de ser trasladado al centro de recepción y, posteriormente, en helicóptero al Hospital Clínico Universitario de Málaga.

Reconocimiento al Caminito

Además del reconocimiento a estos tres trabajadores, el Caminito del Rey también fue distinguido por su compromiso con la seguridad y la prevención. El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, participó en el acto y recogió el galardón en nombre del enclave. Ortega recordó que el Caminito fue el primer sendero de España en obtener la certificación de zona cardioasegurada, un sello otorgado por el Servicio Andaluz de Salud a través del 061. «Desde el primer momento hemos apostado por el equipamiento de seguridad y la formación del personal, reforzando el posicionamiento del Caminito a la vanguardia del turismo sostenible y seguro», destacó.

Actualmente, el recorrido cuenta con siete puntos estratégicos equipados con desfibriladores externos semiautomáticos, conectados con los servicios de emergencias y distribuidos en los senderos, las taquillas, el centro de visitantes y el camping. Esta red permite acceder a un dispositivo desde cualquier punto del Caminito en menos de cuatro minutos, un factor decisivo para aumentar las probabilidades de supervivencia en casos de parada cardiaca. Además, todos los trabajadores han recibido formación específica en el uso de estos dispositivos, así como en primeros auxilios y técnicas de reanimación, reforzando la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

La colaboración con empresas que operan en el recorrido, como La Garganta, también forma parte del Plan de Autoprotección del Caminito del Rey, un modelo que integra a todos los agentes implicados y refuerza la seguridad de los visitantes.