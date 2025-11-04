Más cámaras para el «gran hermano» de la Policía Local: aprobada la instalación de nueva videovigilancia en Pinos de Alhaurín

Tras la instalación de cámaras de vigilancia en La Alquería, en plena convulsión vecinal por la oleada de robos del barrio, por cuya supuesta participación recientemente la Guardia Civil detuvo a dos personas ... , el Ayuntamiento decide incrementar la red del centro de vigilancia y control del tráfico de la Policía Local. Para ello, ha dado luz verde a la instalación de nuevas cámaras en Pinos de Alhaurín, concretamente en la calle Mijas, al sur de la urbanización.

Este extensísimo barrio residencial ya cuenta con cámaras conectadas a este «gran hermano» en sus dos principales accesos por la travesía urbana: la avenida Miguel Lacha y el cruce entre la avenida de Viñagrande, la calle Pablo Ruiz Picasso y el polígono industrial Lauro Torre.

Con esta decisión, se incrementan, por segunda vez este año, los equipos de videovigilancia en el municipio, que comenzaron a estar operativos en 2017, entonces dotado con apenas una docena de cámaras para vigilar en tiempo real el tráfico. Actualmente, ya son 60 los puntos de que registran la actividad en avenidas, cruces importantes y entradas a barriadas y urbanizaciones, siempre en calles donde la competencia es municipal, excluidas aquellas carreteras que dependen de otras administraciones.

Desde la Administración local destacan que esta herramienta, que complementa la labor de la Policía Local, ha arrojado un resultado muy positivo en cuanto al esclarecimiento de accidentes, investigación de delitos de seguridad vial, control de problemas de tráfico y apoyo a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el esclarecimiento de delitos en general o localización de personas desaparecidas, entre otros fines.

Del mismo modo, el funcionamiento de este centro permite la optimización del tráfico a tiempo real, con el ajuste de semáforos y gestión de rutas alternativas, por ejemplo, además de brindar, según el Gobierno local, «una mayor percepción de seguridad para conductores y peatones».