Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre

La Guardia Civil ha arrestado en el marco de la operación 'Bars' a un hombre y una mujer como sospechosos de una oleada de asaltos ... a chalés y casas de campo en Alhaurín de la Torre.

Los detenidos habían llegado a España, el pasado mes de marzo, con visado de turista, tal y como informa la Comandancia en un comunicado. Fuentes consultadas explicaron a SUR que se trata de un argentino y una argentina a los que se les atribuyen robos en la barriada de La Alquería. Allí durante el pasado verano, se generó gran alarma social por estos allanamientos. En uno de ellos, los autores fueron captados por cámaras de videovigilancia antes de penetrar de forma ilegal en la parcela. Ya en el inmueble, según relató la víctima de los hechos, llegaron a consumir champán y cerveza, que encontraron en el frigorífico, antes de marcharse con su botín.

La Benemérita, por el momento, habla de 17 robos esclarecidos en distintos puntos del término municipal y describe que, para cometerlos, los implicados, que contaban con autorización para permanecer en el país durante tres meses, realizaban un reconocimiento previo de la zona, para seleccionar los objetivos. Este dato coincide con los testimonios de víctimas de asaltos a viviendas en La Alquería, que llegaron a poner en marcha patrullas vecinales y se avisaban de cualquier movimiento extraño a través de WhatsApp, y que, de este modo, pudieron percatarse de la presencia de una mujer que se apostada en lugares estratégicos, como si estuviera vigilando.

Para moverse por Alhaurín de la Torre, aclara la Guardia Civil, los supuestos autores empleaban vehículos de alquiler. Una vez fijada la residencia, accedían a las parcelas escalando los muros perimetrales y cortaban los barrotes de las rejas del inmueble con una cizalla hidráulica.

Ampliar Barrotes de una vivienda, forzados en La Alquería. SUR

El importe en metálico obtenido de los robos, lo remitían a su país de origen a través de una empresa de las que ofrecen el envío y recepción de dinero. La cuantía del efectivo, las joyas y otros objetos de gran valor con los que lograron hacerse asciende a 14.000 euros.

Fruto de las averiguaciones realizadas durante la investigación, los sospechosos fueron interceptados minutos antes de perpetrar un nuevo robo en un chalet de Alhaurín de la Torre. Los agentes, además de ponerles los grilletes, se incautaron el vehículo en el que se desplazaban y de las herramientas utilizadas en la comisión de los delitos. La intención de ambos era abandonar el país al expirar el visado, por lo que los planes quedaron frustrados gracias a la labor de los investigadores cuando los sorprendieron in fraganti. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de los de Málaga, que decretó su ingreso en prisión.