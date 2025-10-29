Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen captada por cámaras de videovigilancia en las inmediaciones de una de las casas asaltadas en La Alquería. SUR

Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre

La Guardia Civil arresta a un hombre y una mujer argentinos que habían llegado a España con visa de turista por su relación con 17 asaltos en chalés y casas de campo en distintos puntos del municipio

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:05

Comenta

La Guardia Civil ha arrestado en el marco de la operación 'Bars' a un hombre y una mujer como sospechosos de una oleada de asaltos ... a chalés y casas de campo en Alhaurín de la Torre.

