Calvo asegura que el PSOE ha estado «siempre al pie del cañón» con los Dólmenes de Antequera La vicepresidenta del Gobierno de España en su visita a los Dólmenes de Antequera este sábado de Gloria / Antonio J. Guerrero La vicepresidenta del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE destaca la defensa del patrimonio histórico andaluz impulsada por su partido ANTONIO J. GUERRERO Sábado, 20 abril 2019, 15:40

La vicepresidenta del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha visitado este sábado los Dólmenes de Antequera declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2016, donde ha destacado el «trabajo impresionante» de su partido en sus responsabilidades por el patrimonio histórico andaluz. Calvo ha asegurado a los medios que la Junta de Andalucía, cuando gobernaba el PSOE, siempre ha estado «al pie del cañón de lo que representaban» los monumentos megalíticos para Andalucía y España para todo el mundo.

Del primer bien Patrimonio Mundial de Málaga ha subrayado que no solamente es un referente «para el patrimonio histórico de Andalucía sino también para la propia identidad de nuestro país, de España».

Ha admitido que la visita a los Dólmenes le traía «recuerdos valiosos políticamente hablando» porque como consejera andaluza de Cultura y como ministra de Cultura se ocupó de esa «responsabilidad con lo que representan para el patrimonio histórico andaluz y para la identidad de España». «Lo recuerdo perfectamente y me hacía particular ilusión estando tan cerca no haber podido acercarme hasta aquí después de la declaración» del conjunto como Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016.

En su visita ha estado acompañada por el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo; los antiguos consejeros Paulino Plata y Rosa Torres; el número 1 del PSOE al Congreso por Málaga, Ignacio López, miembros de las candidaturas del PSOE de Málaga al Congreso y al Senado; y el candidato a la Alcaldía de Antequera, Francisco Calderón.