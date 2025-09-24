Un buitre aparece accidentado en una gasolinera de Ardales tras chocar contra el tejado

Empezaba a caer el sol en la provincia de Málaga, cuando una imagen insólita sorprendió a varios vecinos de la localidad de Ardales. Y es ... que en la tarde del pasado martes 23 de septiembre se produjo un hecho poco habitual en el municipio. Un buitre, procedente probablemente de la buitrera existente en la Mesa de Ardales, sufrió un accidente en una zona urbana, concretamente junto a la gasolinera situada en la carretera de los Pantanos.

Según el testimonio recogido por un guarda rural que se presentó en el lugar de los hechos, el ave impactó contra el tejado de la gasolinera cuando intentaba sobrevolar la zona. Sin embargo, tras producirse el golpe, intentó remontar el vuelo en varias ocasiones, pero sin éxito. Finalmente, y tras varios intentos frustrados, quedó en el suelo, sin poder levantar la cabeza, mostrando claros signos de agotamiento y vulnerabilidad.

Tras producirse todos estos hechos, varios cazadores que habían detectado la situación dieron el aviso al guarda rural del Coto Social de la Sociedad de Cazadores de Ardales, que acudió con rapidez hasta el lugar del incidente. Tras comprobar el estado del animal, el guarda procedió a asegurar al buitre en un espacio acondicionado e improvisado, de manera que no pudiera escaparse ni lastimarse durante la espera.

El uso de varias cajas de transporte de bebidas sirvió para delimitar la zona y poder controlar mejor al animal, que todavía se encontraba asustado y confundido por el golpe recibido. Además, se le proporcionó agua, que según resaltan los testigos, el ave rapaz bebió de forma insistente, lo que puso de manifiesto su extremo cansancio y la urgente necesidad de hidratación.

Aviso al CREA

Paralelamente a estos actos para intentar calmar al buitre, el guarda se puso en contacto con el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, el CREA, organismo encargado de la recogida y atención veterinaria de fauna silvestre. Aunque en un primer momento parecía que la recogida se iba a efectuar este miércoles, finalmente fue a las pocas horas del aviso emitido por el guarda rural cuando aparecieron los efectivos en la zona. Mientras se produjo este traslado, el animal permaneció bajo el cuidado del guarda, señalizado y protegido hasta la llegada de los técnicos especializados.

Finalmente, el CREA se hizo cargo del ave, que fue trasladada a sus instalaciones para su recuperación y tratamiento. Todo apunta a que, pese al accidente, el buitre se encontraba en buen estado físico y que su mayor problema era el agotamiento derivado del golpe y de los intentos fallidos por emprender de nuevo el vuelo. El desenlace de este suceso permite confiar en que el ave podrá reincorporarse pronto a su hábitat natural, una vez se confirme su recuperación completa.