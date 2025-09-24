Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El buitre, exhausto tras chocar contra el tejado de una gasolinera en Ardales, permaneció en el suelo hasta ser atendido. SUR

Un buitre aparece accidentado en una gasolinera de Ardales tras chocar contra el tejado

El ave fue asegurada y atendida por el guarda rural y varios cazadores antes de ser trasladada por el CREA para su recuperación

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ardales

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:17

Empezaba a caer el sol en la provincia de Málaga, cuando una imagen insólita sorprendió a varios vecinos de la localidad de Ardales. Y es ... que en la tarde del pasado martes 23 de septiembre se produjo un hecho poco habitual en el municipio. Un buitre, procedente probablemente de la buitrera existente en la Mesa de Ardales, sufrió un accidente en una zona urbana, concretamente junto a la gasolinera situada en la carretera de los Pantanos.

