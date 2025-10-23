Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fachada del Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos. SUR

El Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos deberá asumir las costas judiciales por dificultar el acceso a la información solicitada por la oposición

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma la condena tras la denuncia de la edil socialista Carmen Molero por no recibir a tiempo los expedientes previos al pleno del 9 de enero y rechaza las alegaciones presentadas por el Consistorio

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Cuevas de San Marcos

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:25

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena al Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos tras rechazar los recursos presentados por ... el Consistorio, que ya había sido declarado culpable en primera instancia hace unos meses por denegar a la portavoz socialista, Carmen Molero, la información necesaria para preparar un pleno municipal. Con esta resolución, el organismo municipal deberá asumir las costas judiciales del proceso y estará obligado a entregar todos los decretos solicitados por la concejala socialista para la preparación de las sesiones plenarias.

