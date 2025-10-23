El Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos deberá asumir las costas judiciales por dificultar el acceso a la información solicitada por la oposición

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena al Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos tras rechazar los recursos presentados por ... el Consistorio, que ya había sido declarado culpable en primera instancia hace unos meses por denegar a la portavoz socialista, Carmen Molero, la información necesaria para preparar un pleno municipal. Con esta resolución, el organismo municipal deberá asumir las costas judiciales del proceso y estará obligado a entregar todos los decretos solicitados por la concejala socialista para la preparación de las sesiones plenarias.

Cabe recordar que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga estimó el recurso presentado por la portavoz del PSOE en el Consistorio (defendido por el abogado Francisco Javier Conejo Rueda) y declaró que la actuación del alcalde, José María Molina Ruz, en relación con la petición de información presentada el 7 de enero de 2025, vulneró el derecho de información regulado en el artículo 77 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) y en los artículos 14 a 16 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

Asimismo, el juzgado consideró que dicha actuación lesionó el derecho fundamental de participación política, reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española, del que la citada concejala es titular. En la sentencia se recoge que Molero presentó un escrito solicitando una serie de expedientes que necesitaba para preparar el pleno municipal. En ese documento se expone que el alcalde denegó el acceso a la información alegando la premura de tiempo y el volumen de la documentación solicitada.

Sin embargo, el artículo 46.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 84 del ROF, establecen que «la documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá figurar a disposición de los concejales o diputados desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de la Corporación».

En este caso, la convocatoria del pleno se produjo el 31 de diciembre de 2024, la solicitud de información el 7 de enero de 2025 y la celebración del pleno el 9 de enero de 2025, según explican desde el propio grupo socialista.

Indignación en el Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos, la reacción a la confirmación de la condena ha sido de indignación. «A la conclusión que llegamos es que puede ser que no estén leyendo ni los recursos que presentamos», declaró el alcalde, José María Molina, en unas manifestaciones al diario SUR, donde aseguró no entender cómo, después de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento, «se le ha vuelto a dar la razón a la parte demandante».

Según explicó el regidor, la comisión informativa para el pleno, que inicialmente iba a celebrarse antes de Navidad, tuvo lugar el 13 de diciembre. En esa reunión, todos los grupos políticos acordaron aplazar el pleno debido a una operación médica a un familiar del propio alcalde. Posteriormente, se decidió celebrar la sesión el 9 de enero.

«El 7 de enero, a las 20:50 horas, se registró la solicitud de una gran cantidad de documentación», explicó Molina. El alcalde argumentó que sus alegaciones se basan en «el exceso de documentación» y en los cinco días hábiles de respuesta que le ampara la ley. «En ningún momento me he negado a darle esa documentación. Lo que sí es cierto es que este es un ayuntamiento pequeño y no puedo paralizar su funcionamiento en un solo día para contestarle», puntualizó.

Molina también quiso dejar claro que esta situación «está costando dinero al propio ayuntamiento» y que los gastos de representación derivados del proceso los está asumiendo la institución municipal. «Esta señora no se da cuenta de que con lo que está haciendo está quitándole dinero a los vecinos y vecinas», reprochó.

Por su parte, Carmen Molero volvió a criticar al alcalde por «impedir que desde la oposición podamos ejercer nuestra labor de control y fiscalización del gobierno municipal».«Esta decisión del TSJA vuelve a poner de manifiesto que el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos, gobernado por el PP, es poco transparente. No es de recibo que tengamos que acudir a los tribunales para que el alcalde nos facilite en tiempo la información que, por ley, nos tiene que entregar», concluyó la portavoz socialista.