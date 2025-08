El Ayuntamiento de Carratraca celebra la salvación del balneario y confía en su reapertura inminente

El Ayuntamiento de Carratraca ha mostrado su satisfacción tras confirmarse que los propietarios del histórico Hotel Villa Padierna Thermas de Carratraca han logrado saldar todas ... las deudas y recuperar la gestión plena del complejo. Este establecimiento, considerado un referente en el turismo de salud y bienestar, permanecía cerrado desde 2019 y llevaba sometido a un concurso de acreedores desde el año 2024. Ahora, gracias a la liquidación de pasivos por un importe aproximado de 3,5 millones de euros, el proyecto ha quedado saneado, lo que allana el camino para su reapertura.

La alcaldesa del municipio, Marian Fernández, ha explicado a SUR que este avance supone una oportunidad para la economía local y el sector turístico del interior de la provincia. «Desde el Ayuntamiento solo esperamos que el hecho de que los propietarios de las termas y el hotel hayan podido rescatar la propiedad sea para una mejora para el municipio y que encuentren rápidamente quién lo gestione, porque nos consta que hay algunas cadenas hoteleras que se han puesto en contacto con ellos», afirmaron.

Aunque no se han revelado nombres, el Ayuntamiento tiene constancia de que se trata de operadores de primer nivel en el segmento del lujo y el bienestar, lo que refuerza la expectativa de que el proyecto recupere su prestigio original. Una información que respalda lo publicado por SUR, que ya adelantó que los propietarios del balneario trabajan en la búsqueda de un operador especializado en hoteles de salud y bienestar de máximo nivel.

Sin obstáculos legales

El Consistorio también remarca que no hay obstáculos legales significativos que impidan la reapertura. «Que yo sepa, el hotel tiene su licencia. No sé si tendrá que poner algo al día. Como deber, tiene su deuda con el Patronato, pero parece ser que se va a poner al día. Por lo demás, no creo que tenga ningún problema para volver a abrir tanto el hotel como las termas», indicó Fernández. Esto significa que, una vez alcanzado un acuerdo con un nuevo operador, el complejo podría estar operativo en un plazo relativamente corto, recuperando así la actividad después de varios años de inactividad que han afectado la imagen del municipio.

Desde el Ayuntamiento insisten en la importancia del balneario como seña de identidad de Carratraca. «Las termas son un referente en el municipio y el pueblo siempre ha crecido alrededor del agua. Eso es lo que esperamos: que se abra pronto; es lo que queremos y esperamos», subrayaron. La instalación, que combina hotel y balneario en dos edificios conectados por un túnel, representa no solo un atractivo turístico sino también un motor económico que puede generar empleo directo e indirecto en la zona, beneficiando a negocios locales como restaurantes, comercios y empresas de servicios.

Por todo ello, el equipo de gobierno, con su alcaldesa al frente, mantienen un mensaje optimista de cara al futuro. «Vamos a ser positivos. El Ayuntamiento está contento porque este hombre al final ha podido recuperar la propiedad y esperamos que llegue a un acuerdo con esas empresas para abrir en breve. Va a ser un revulsivo para el pueblo», concluyeron.