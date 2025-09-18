El arquitecto Félix Jiménez Zurita pregonará la Semana Santa de Antequera de 2026

La Semana Santa de Antequera de 2026 será exaltada por Félix Jiménez Zurita, arquitecto, académico y vicesecretario de la Agrupación de Cofradías, según decidió el ... órgano cofrade en su reunión del miércoles 17 de septiembre por la noche.

Con 45 años, ha sido cronista de las cofradías de Semana Santa, presentador del Cartel de la Semana Santa de 2023 y del Paño de la Verónica de la Cofradía de 'Arriba'. Es además, directivo de la Cofradía de 'Abajo'. Arquitecto especialista en Patrimonio Histórico, también es colaborador del periódico 'El Sol de Antequera'.

En sus primeras declaraciones, se muestra agradecido y emocionado: «No esperaba para nada, ni tantísimo cariño por parte de la Agrupación a la hora de planteármelo, ni ni la propuesta en sí». Él asistía a la reunión como miembro y cuando se propuso elegir al pregonero no sabía dónde meterse.

Espera «dar lo mejor por esta tierra, por Antequera y su Semana Santa». No se considera un «capillita» de todos lados, pero sí un enamorado de Antequera donde destaca sus valores cristianos.

Por otra parte, en la reunión se ha elegido la temática de cartel anunciador de la Semana Santa de Antequera del año 2026, que corresponderá a la Cofradía del Consuelo del Jueves Santo, en proceso de sorteo que se hace con todas las hermandades, quedando ya los Estudiantes por salir para rotar por las nueve agrupadas.