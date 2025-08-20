Antequera inaugura su feria bailando sevillanas en su Paseo Real

Antequera acaba de iniciar su Real Feria de Agosto este miércoles 20 a mediodía con el lanzamiento de cohetes silenciosos, lanzados por los protagonistas de ... las fiestas, ante la presencia de personas mayores y el estreno de la sevillana 'Vente conmigo a la feria', por el grupo local 'Mael Flamenco'.

A las 12.30 horas del miércoles 20 empezó la inauguración de la Real Feria. Ante el escenario del templete de la música, el alcalde Manuel Barón dio las gracias a todos los que han hecho posible los preparativos de la Real Feria. Luego fue llamando a los protagonistas de las fiestas, a antequeranos que emigraron lustros atrás, a cada uno de los portavoces municipales y a niños presentes que fueron pulsando el botón que lanzaba confeti.

Tras el aplauso general del Paseo, estaban preparados los de 'Mael Flamenco'. Ahí fue cuando Marina Rodríguez y Elías Rivera abrieron su espectáculo, invitando a la gente a vestirse y bailar al ritmo de 'Vente conmigo a la feria', un nuevo tema regalado por el dúo, esta vez sobre las ferias de la ciudad.

Siguió la fiesta y las casetas que inician su cometido de amenizar las horas de sol y de fiesta. Los mayores que disfrutaron de un almuerzo con sus compañeros. Ahora, a pensar en el acto del pregón y el inicio de la feria de noche.

Programa de la Feria de Antequera

La Feria de Día se vive en el Paseo Real y la de noche, en el Recinto Ferial. A las 21.00 horas tendrá lugar el pregón inaugural de la Real Feria de Agosto 2025 a cargo de María Rosales Martín así como el nombramiento de regidora a Lourdes Moreno Aragón. Previamente hay previsto un concierto de Joana Jiménez.

Una vez finalizado el pregón, tendrá lugar el pasacalles de inauguración con el siguiente recorrido: Plaza de San Sebastián, Infante, Alameda, Avenida Periodista Ángel Guerrero hasta Jardines Tito Pepe. Al término del pasacalle, inauguración del alumbrado extraordinario en el Recinto Ferial.

Seguidamente, el primer concierto de la noche en la caseta municipal con entrada libre de la mano de Juanlu Montoya.

El jueves 21 de agosto, a las 12.30 horas, habrá una demostración de baile del Taller de Sevillanas del Ayuntamiento-EMMA. A las 13.30 horas, actuación de la Panda de Verdiales San Gabriel de la Joya. A las 16.30 horas: exhibición de baile a cargo del grupo folclórico Azucena.

Por la noche, a las 24.00 horas, concierto de Mägo de Oz. A continuación, el grupo local Dr. Jones. Y seguirá la fiesta con DJ Guille Castro.

El viernes 22 de agosto, es el día de fiesta local. Desde las 11.00 horas de la mañana se desarrollará el X Concurso Nacional de Porra Antequerana. A las 17.00 horas, en el Paseo, concierto de David Civera.Por la noche, concierto a las 00.00 horas de Marta Santos. Tras ella, el grupo local Versión X. Y más fiesta con DJ Fran Podadera.

El sábado 23 de agosto comienzan los toros. Antes, a las 12.30 horas: X Concurso de Trajes de Flamenca y de Corto. A las 17.00 horas, actuación de Calet.A las 19.30 horas, mano a mano del arte del rejoneo con reses de Prieto de la Cal para los rejoneadores: Andy Cartagena y Diego Ventura.

Por la noche, a las 24 horas: Concierto de Pepe y Vizio. Y sobre las 1.30 horas, turno para Les Castizos.

El último día, el domingo 24 de agosto, a las 19.00 horas, cortejo Goyesco por Infante don Fernando, Alameda y Puerta de Estepa. Y a las 19,30 horas, corrida de toros goyesca con reses de Núñez del Cuvillo para los diestros: Curro Díaz, Emilio de Justo y Marco Pérez.

Por la noche, a las 22.30 horas, concierto de copla de María José Vegas. A las 24 horas, clausura de la Feria con el espectáculo de Fuegos Artificiales. y a continuación, concierto de Paco Candela.