El Paseo Real se puso a bailar en el estreno del nuevo tema del grupo 'Mael Flamenco' A.J.G.

Antequera inaugura su feria bailando sevillanas en su Paseo Real

El grupo local regala a la ciudad el tema 'Vente conmigo a la feria'

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:40

Antequera acaba de iniciar su Real Feria de Agosto este miércoles 20 a mediodía con el lanzamiento de cohetes silenciosos, lanzados por los protagonistas de ... las fiestas, ante la presencia de personas mayores y el estreno de la sevillana 'Vente conmigo a la feria', por el grupo local 'Mael Flamenco'.

