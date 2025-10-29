Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una zona de Álora próxima al Guadalhorce, durante la riada y un año después de su reparación. Salvador Salas

Un año de la dana en el Guadalhorce: ¿Podrían repetirse las inundaciones?

Doce meses después de la riada, recorremos las actuaciones realizadas en Cártama y Álora y comprobamos las medidas pendientes para evitar nuevos desbordamientos

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:38

Comenta

Hace justo un año, el Valle del Guadalhorce se despertó bajo un diluvio que transformó su paisaje y su vida cotidiana. La dana del 29 ... de octubre de 2024 dejó a su paso viviendas anegadas, carreteras cortadas, campos arrasados y un recuerdo aún presente en quienes lo vivieron. Doce meses después, los municipios más afectados, Álora y Cártama, hacen balance de un año de obras, gestiones y promesas. Los cauces han sido limpiados en parte, los caminos reparados y los equipos de bombeo sustituidos, pero la pregunta sigue flotando en el aire: ¿podría volver a pasar?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  2. 2 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  5. 5 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles
  6. 6 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  7. 7 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella
  8. 8 Herido grave un motorista tras sufrir una caída en la A-7 en Torre de Benagalbón
  9. 9

    El Unicaja valora ya todas las opciones con Xavier Castañeda
  10. 10 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un año de la dana en el Guadalhorce: ¿Podrían repetirse las inundaciones?

Un año de la dana en el Guadalhorce: ¿Podrían repetirse las inundaciones?