El presidente de la Diputación, Francisco Salado; el alcalde de Casabermeja, Pedro Hernández y varios vecinos de la zona en la inauguración del puente. SUR

El anhelo de 700 vecinos se cumple: Casabermeja finaliza las obras del puente de El Alcaide

La actuación, con una inversión cercana a los 300.000 euros, mejora una zona que históricamente se ha visto afectada por deficiencias estructurales y riesgo de inundaciones

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Casabermeja

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:08

El anhelo de unos 700 vecinos de Casabermeja se ha visto cumplido. Las obras de mejora del puente que conecta el municipio con la conocida ... zona de El Alcaide (compuesta por la Urbanización de El Alcaide, El Paraíso, Los Portales, Moheda, Meica, Chozas y los Montes de Málaga) han concluido. Un espacio que llevaba años reclamando una mejora considerable en la comunicación con el resto del municipio y que históricamente se ha visto afectado por deficiencias estructurales y riesgo de inundaciones.

