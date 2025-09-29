El anhelo de 700 vecinos se cumple: Casabermeja finaliza las obras del puente de El Alcaide

El anhelo de unos 700 vecinos de Casabermeja se ha visto cumplido. Las obras de mejora del puente que conecta el municipio con la conocida ... zona de El Alcaide (compuesta por la Urbanización de El Alcaide, El Paraíso, Los Portales, Moheda, Meica, Chozas y los Montes de Málaga) han concluido. Un espacio que llevaba años reclamando una mejora considerable en la comunicación con el resto del municipio y que históricamente se ha visto afectado por deficiencias estructurales y riesgo de inundaciones.

700 vecinos afectados

Con estas obras, que arrancaron el pasado mes de julio y que han sido llevadas a cabo durante todo el verano, se ha buscado subsanar este problema que tanto afectaba a centenares de bermejos. Un proyecto en el que se ha visto involucrada la Diputación de Málaga, que ha destinado 148.750 euros a la mejora del puente a través de un Plan de Asistencia Económica Municipal. Esta cifra se suma a la ya invertida por el propio Ayuntamiento de Casabermeja, alcanzando un presupuesto total que ronda los 300.000 euros.

Cabe recordar que, a comienzos de este 2025, el Ayuntamiento dio un paso clave para que este proyecto pudiera prosperar en el tiempo con la salida a licitación de la obra en el mes de enero. Aunque no fue hasta el mes de junio cuando se iniciaron los trabajos, los plazos se han ido cumpliendo progresivamente y a buen ritmo, lo que ha permitido que, en menos de 10 meses, se haya podido lograr este hito tan reclamado por los vecinos de la zona.

Actuaciones

En el apartado más técnico de las obras, lo principal ha sido la sustitución de la infraestructura de acceso a la urbanización por otra que tiene una mayor capacidad de drenaje, lo que ha permitido optimizar la evacuación de las avenidas y reducir los riesgos de inundación en época de fuertes lluvias, como sucedió durante el pasado mes de marzo. Asimismo, se ha mejorado y aumentado el ancho de la calzada para permitir el tráfico de vehículos en ambos sentidos y el tránsito peatonal.

Además de estas reformas, que se han ido realizando durante los últimos tres meses, la antigua estructura que atravesaba el Guadalmedina tuvo que someterse a una obra previa. Esta consistió en la instalación de marcos de hormigón prefabricados que descansan sobre un lecho de escollera hormigonada.

El ámbito de actuación cuenta con una longitud total aproximada de 60 metros lineales y se sitúa sobre el río, al norte de la urbanización. Está delimitado entre esta última y la carretera A-356, que conecta con la autovía A-45, y constituye el único acceso para El Alcaide, por lo que se trata de un proyecto de vital importancia para los vecinos de la zona.

Sobre este paso se ha ejecutado un nuevo vial que incorpora acerados para aportar una mayor seguridad en los casos en que se produzcan tránsitos peatonales sobre la nueva estructura. Por lo tanto, con estas obras se ha mejorado también la seguridad vial del trazado y la accesibilidad, haciendo un itinerario más amable al tránsito peatonal.