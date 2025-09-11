Alhaurín de la Torre tendrá un nuevo parque de bomberos que jubilará al actual con más de 15 años
Las nuevas instalaciones estarán en el polígono industrial, en una parcela de más de 4.000 metros cuadrados junto a las principales carreteras
Alhaurín de la Torre
Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:06
Alhaurín de la Torre tendrá un nuevo parque de bomberos. El equipamiento será construido en parcela con casi cuatro mil metros cuadrados con una «comunicación ... estratégica» con las carreteras A-404 y A-7052 y con algunas de las principales avenidas y accesos al municipio.
El parque de bomberos actual, situado en Viñagrande, tiene más de 15 años de antigüedad y, como reconocen los responsables municipales, se ha quedado pequeño para las necesidades de Alhaurín de la Torre, en franco crecimiento poblacional, a las puertas de alcanzar los 50.000 habitantes. Es de tipo C e incluye un hangar de 167,67 metros cuadrados para guardar los vehículos y un edificio de dos plantas que suman 439,77 metros cuadrados en los que se distribuyen varias dependencias: sala de control, sala de estar, cocina-comedor, dormitorios, vestuarios; y una zona de oficinas y aula de formación en la planta alta.
El proyecto ha sido analizado en un encuentro de trabajo en el que han participado El el alcalde, Joaquín Villanova, y el vicepresidente de la Diputación, Manuel Marmolejo, también presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, entidad en la que está integrado el servicio de extinción y prevención de incendios alhaurino.
También han participado en el encuentro los concejales de Seguridad Ciudadana y de Economía y Hacienda y técnicos municipales, para concretar los siguientes pasos para esta obra.
El regidor ha asegurado que la Diputación y el Consorcio impulsarán inversiones «bastante importantes» con un nuevo parque que será, en sus palabras, «mucho más amplio» y con «más dotación de personal y de vehículos».
