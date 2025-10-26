Alhaurín de la Torre apela a la colaboración ciudadana para localizar nidos de avispa velutina

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que no hace ni diez días lideró un importante operativo para acabar con el primer nido de ... avispa asiática o velutina del que se tenía constancia oficial en la provincia, ubicado en Pinos de Alhaurín, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que esté prevenida ante la posibilidad de que vuelva a instalarse una colonia de este insecto en el municipio, aunque el hallazgo se haya tratado de un «hecho puntual».

Para evitar confusiones, desde el área de Medio Ambiente aclaran las diferencias existentes entre la velutina y el avispón oriental (vespa orientalis), que sí tiene una presencia habitual ya en la Costa del Sol, como ocurre con los autóctonos ejemplares de la avispa común y el avispón europeo.

En cuanto a las invasoras, el avispón oriental tiene cuerpo rojizo, de unos 25 a 35 milímetros y dos franjas amarillentas en la parte final del abdomen. Mientras, la vespa velutina tiene cuerpo negro y marrón oscuro, con una franja entre amarillo y anaranjada en la parte final del abdomen. Las patas son negras y las partes finales amarillas; frente a las rojizas del oriental.

Una vez determinadas las características de cada una, desde la Administración local trasladan a la ciudadanía como obrar ante la localización de un avispero de una u otra. «Si se observa un nido de avispa asiática (vespa velutina) deberá comunicarlo directamente al 112 para que se active el protocolo de eliminación». En cambio, si se topa con el avispón oriental (vespa orientalis), si se encuentra en zona pública puede contactar con el área de Sanidad del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, mientras que si es una finca privada, la norma indica que hay que contar con una empresa especializada para la eliminación del nido.

«Si realmente observa la presencia de avispa asiática, comunique al 112 lo antes posible, puesto que es una especie que no se localiza en el sur de la Península, (sí que se encuentra desde hace años instalada en el norte de España) y la colaboración ciudadana es primordial para evitar que se instale y su población se descontrole al igual que ha ocurrido con el avispón oriental en los últimos años», insisten.

Las avispas asiáticas (vespa velutina) son muy perjudiciales para el medio ambiente, sobre todo, por ser grandes depredadoras de abejas. Esta comportamiento también lo tiene la vespa orientalis, fatal para las colmenas de la provincia.

La velutina construye sus avisperos en forma de balón, colgado de ramas de los árboles, a gran altura, lo que ya constituye un riesgo y obliga a que sea preciso movilizar a numeroso personal para conseguir acabar con estos, un equipo que también tiene que garantizar su propia seguridad.