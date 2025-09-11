El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande reclama a la Junta «la financiación prometida» del Centro Ocupacional Fahala

El 15 de marzo de 2023, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participó en Alhaurín el Grande en el acto de colocación ... de la primera piedra del futuro Centro Ocupacional Fahala. En aquel momento, el máximo mandatario del Gobierno andaluz afirmó que el proyecto contaría con una inversión de cinco millones de euros, que serían asumidos por el Ayuntamiento, la Diputación y la propia Junta de Andalucía.

Dos años y medio después, el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha salido a la opinión pública para denunciar el «incumplimiento de la financiación prometida» por parte del organismo autonómico para la construcción de la residencia. Lo hizo mediante una rueda de prensa celebrada en el propio Consistorio, con la presencia del alcalde, Anthony Bermúdez, acompañado por la primera teniente de alcalde, Marina Maldonado, y la segunda teniente de alcalde, Ana Belén Ordóñez.

Según explicó Bermúdez en su intervención, el propio presidente de la Junta anunció en 2023 una financiación de dos millones de euros para llevar a cabo las obras de esta infraestructura. A día de hoy, señaló el regidor, dicha cantidad «no ha llegado al municipio», lo que ha provocado la paralización de las obras.

El alcalde detalló que, hace varios meses, el Ayuntamiento remitió una carta al presidente de la Junta para recordarle ese compromiso y solicitar el apoyo económico necesario. La respuesta recibida, afirmó Bermúdez, fue «decepcionante y descorazonadora», ya que en ella se negaba cualquier compromiso formal de la Junta con la residencia. «Nos remite a unas líneas de subvenciones publicadas por la Junta que, como todos los técnicos han confirmado, no se ajustaban en absoluto a las características ni a la situación administrativa y técnica del proyecto», puntualizó.

Llamamiento

Desde el organismo municipal se ha hecho un llamamiento directo al presidente de la Junta para que cumpla con lo anunciado. En palabras de Bermúdez, «esto no va de política, va de humanidad, responsabilidad y respeto a las familias y usuarios que esperan esta residencia».

Cabe recordar que el Consistorio, como ya informó SUR en su momento, aprobó en sus presupuestos municipales de 2025 una partida de dos millones de euros para finalizar el edificio en el que se pretende ubicar la residencia, lo que representa un 20% de las inversiones totales.

Ante este panorama, fuentes municipales señalan que ya se trabaja en todas las opciones posibles para hacer realidad el proyecto. «El Ayuntamiento reitera su compromiso firme con la culminación de esta infraestructura tan necesaria para Alhaurín el Grande», destacan. Este periódico, por su parte, se ha puesto en contacto con la Junta de Andalucía para conocer su versión sobre esta situación, aunque por el momento no se ha obtenido respuesta.