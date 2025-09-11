Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez, junto a la primera teniente de alcalde, Marina Maldonado, y la segunda teniente de alcalde, Ana Belén Ordóñez, durante la rueda de prensa. SUR

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande reclama a la Junta «la financiación prometida» del Centro Ocupacional Fahala

El alcalde Anthony Bermúdez advierte de que la obra sigue paralizada por falta de recursos autonómicos y reclama a Juanma Moreno que cumpla el compromiso adquirido en 2023

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Alhaurín el Grande

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:04

El 15 de marzo de 2023, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participó en Alhaurín el Grande en el acto de colocación ... de la primera piedra del futuro Centro Ocupacional Fahala. En aquel momento, el máximo mandatario del Gobierno andaluz afirmó que el proyecto contaría con una inversión de cinco millones de euros, que serían asumidos por el Ayuntamiento, la Diputación y la propia Junta de Andalucía.

