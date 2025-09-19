Alhaurín el Grande se pone serio con los patinetes eléctricos: casco inmediato y seguro obligatorio en 2026

Los patinetes eléctricos no podrán circular sin casco ni seguro en la localidad de Alhaurín el Grande. Así lo establece la nueva ordenanza municipal de ... tráfico que el Ayuntamiento ha aprobado de forma definitiva, sustituyendo a la normativa anterior de 2001, que había quedado obsoleta y no contemplaba la aparición de este tipo de vehículos de movilidad personal. La legislación pone especial énfasis en solucionar los problemas derivados del uso de estos medios de transporte, cada vez más frecuentes en las calles del municipio y también vinculados a un aumento de la siniestralidad en los últimos años.

Desde el Consistorio subrayan que los patinetes eléctricos se han convertido en una realidad cotidiana en el tráfico urbano, pero su proliferación ha traído consigo nuevos riesgos. «Ahora mismo somos uno de los pocos municipios de la provincia con una ordenanza en vigor que regula de forma clara los patinetes eléctricos», detalló el jefe de la Policía Local, Pablo Rengel. El responsable policial añadió que se trata de una norma pionera que busca prevenir accidentes y reforzar la seguridad tanto de los usuarios como de los peatones.

La implantación de la ordenanza se llevará a cabo en tres fases. En primer lugar, se desarrollarán charlas informativas y preventivas en los centros escolares, donde se concentra el mayor número de usuarios de este tipo de vehículo. Posteriormente, aunque todavía sin una fecha concreta, se realizarán controles informativos en la vía pública para dar a conocer la normativa entre la ciudadanía. Finalmente, se aplicarán controles de tráfico con sanciones, que marcarán el cumplimiento estricto de las nuevas obligaciones.

Entre las medidas más relevantes destacan dos. La primera es la obligatoriedad del casco, que entra en vigor de manera inmediata. La segunda, la contratación de un seguro de responsabilidad civil, que será exigible a partir del 1 de enero de 2026. De esta forma, el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande se adelanta a posibles regulaciones de ámbito nacional, situándose como referencia en la provincia de Málaga en cuanto a normativa específica para patinetes eléctricos.

Sanciones más severas

Asimismo, desde el próximo mes de octubre se intensificarán los controles policiales en las calles y se aplicarán sanciones más severas a quienes incumplan la normativa general de circulación. «Lo que pedimos al vecindario es colaboración y concienciación de que, aunque sean vehículos sin motor de combustión, tienen que cumplir las mismas reglas que el resto de conductores», insistió el jefe de la Policía Local.

«En el año 2024 se produjeron 14 fallecimientos de usuarios de patinetes. Por eso queremos insistir en que son vehículos como cualquier otro, con sus obligaciones y normas de circulación«, explica Bermúdez

El alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez, expresó también su preocupación por la peligrosidad que puede derivarse de un uso inadecuado de estos vehículos, especialmente por las altas velocidades que alcanzan algunos modelos. «En el año 2024 se produjeron 14 fallecimientos de usuarios de patinetes. Por eso queremos insistir en que son vehículos como cualquier otro, con sus obligaciones y normas de circulación. De ahí la importancia de concretar estas reglas de convivencia y reforzar la seguridad de peatones y conductores», recalcó.

Con esta ordenanza, el municipio pretende reducir la siniestralidad, garantizar una mayor seguridad vial y establecer una convivencia equilibrada entre todos los medios de transporte. La iniciativa sitúa a Alhaurín el Grande como uno de los primeros municipios malagueños en contar con una normativa moderna y adaptada a las nuevas formas de movilidad.