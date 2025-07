Alhaurín el Grande alza la voz por su sierra y reclama su declaración como Parque Natural

La protección del entorno natural se ha convertido en una prioridad para el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, que ha dado un paso firme al ... aprobar en pleno su adhesión a la propuesta de declaración de la Sierra de Mijas-Alpujata como Parque Natural. Se trata de una iniciativa que llevaba años sobre la mesa y que ahora, en un momento especialmente simbólico, coincidiendo con el tercer aniversario del gran incendio que asoló la zona, cobra una renovada fuerza institucional.

La solicitud, que será remitida a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, se enmarca en una estrategia compartida con otros municipios del entorno como Málaga, Torremolinos, Mijas, Benalmádena, Coín o Alhaurín de la Torre, que ya respaldaron esta medida en años anteriores. El objetivo es claro: blindar los valores ambientales, paisajísticos y económicos de un enclave que representa uno de los pulmones verdes del entorno metropolitano.

Según explicó la concejala de Medio Ambiente, Teresa Sánchez, esta propuesta pone de manifiesto la voluntad del equipo de Gobierno de proteger el entorno natural y, en especial, la sierra de Mijas. Recordó además que esta zona alberga una importante reserva de agua en su subsuelo, y que la declaración como Parque Natural supondría también beneficios económicos al permitir que los productos locales puedan acogerse a una marca de calidad diferenciada.

El alcalde, Anthony Bermúdez, destacó que la medida responde a una línea política clara: compatibilizar el desarrollo económico y urbano con la protección del medio natural. «En este pleno municipal se ha plasmado cuál es el proyecto político de este equipo de Gobierno: impulsar el crecimiento económico del municipio y, al mismo tiempo, cuidar y proteger nuestros recursos naturales», expresó.

Votos en contra

Sin embargo, no todos los grupos políticos han respaldado esta decisión. El Partido Popular votó en contra del inicio del expediente y, a través de un comunicado, manifestó su rechazo a lo que considera una medida precipitada. «Queremos dejar claro que no nos oponemos a la protección del medioambiente, al contrario: creemos firmemente en la necesidad de preservar nuestros espacios naturales», señala el texto. «Lo que sí rechazamos es que se inicie un expediente sin saber con certeza a qué zonas afectará, qué implicaciones tendrá para el desarrollo del municipio, qué usos se limitarán o qué beneficios reales se obtendrán. No se ha realizado ni un estudio técnico ni una planificación que respalde esta propuesta».

El grupo popular considera que una declaración de este tipo debe contar con el consenso de los municipios implicados y con la participación de los sectores que viven, cuidan y trabajan en la sierra. «La protección del entorno natural no puede basarse en decisiones improvisadas ni en gestos políticos vacíos. Debe hacerse con responsabilidad, rigor técnico y diálogo», insisten. Aseguran que si en todos estos años de gobierno del Partido Popular en Alhaurín no se tomó esta decisión, «no fue por falta de tiempo, sino porque los perjuicios eran muy superiores a los beneficios».