Tala de árboles en el entorno del Guadalhorce. Salvador Salas

La seguridad aérea obliga a talar árboles en la desembocadura del Guadalhorce

Aena continúa con su programa de eliminación de obstáculos para permitir el uso completo de la segunda pista del aeropuerto de Málaga y plantará chopos a petición de la Junta

Chus Heredia

Chus Heredia

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:49

Comenta

Es fácil entender que la seguridad operativa de un aeropuerto es clave. Y más en un recinto que movió casi 25 millones de viajeros el ... año pasado. En este contexto, y para hacer más operativa la segunda pista, Aena lleva por fases desde hace unos años un programa de eliminación de obstáculos. Al 'desmoche' de la torre de Canal Sur, se suma en estos días la tala selectiva de árboles en el entorno de la desembocadura del Guadalhorce. Son eucaliptos, una especie considerada especie exótica invasora. De hecho, la Junta tiene programas para limpiar de cañas y eucaliptos entornos naturales y sustituirlos por especies endémicas.

