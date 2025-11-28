La Junta reserva 3,6 millones en los presupuestos de 2026 para duplicar la A-404 en Alhaurín de la Torre

No hay fecha oficial todavía para el comienzo de las obras, ya que la Junta todavía evalúa las 26 ofertas de empresas recibidas para ... ejecutar el proyecto de desdoblamiento de la carretera autonómica A-404, principal acceso a Alhaurín de la Torre desde la autovía A-7 y punto negro del tráfico en la Gran Málaga, pero sí concreción presupuestaria.

La delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Patricia Navarro, ha avanzado que, para el próximo ejercicio, las cuentas del Ejecutivo andaluz contemplan 3,6 millones de euros para estos trabajos, una cifra que se ajusta a las certificaciones de obra contempladas.

La cantidad reservada para 2026 supone un tercio de los más de 10 millones de inversión aprobados para esta vía, en la que se aumentará la capacidad, con un carril más para cada sentido, destinados vehículos con al menos dos ocupantes y para transporte público, los conocidos como BUS-VAO.

26.000 Vehículos al día circulan por el tramo de la A-404 que enlaza Alhaurín de la Torre con la autovía A-7

La duplicación afectará a un tramo de 2,2 kilómetros entre la rotonda del Encuentro y el enlace del municipio desde la Hiperronda de Málaga, un tramo que soporta una intensidad de 26.000 vehículos al día. El contrato se ha licitado por 8,8 millones de euros, a lo que hay que sumar el precio de las expropiaciones, las medidas de conservación del patrimonio y la asistencia técnica de la obra, lo que eleva la cuantía prevista a 10,2 millones, financiados con el programa operativo Feder de la Unión Europea en Andalucía 2021-2027, ya que promueve el uso del transporte público mediante el uso de plataformas reservadas.

En materia de movilidad, Navarro también ha avanzado que la carretera A-7052, será objeto de mejoras, desde el punto kilométrico 1 al 9, que conecta Santa Ana con Cártama, para lo que se destinarán 1,8 millones de euros.

Salud y educación

Navarro también ha anunciado la ampliación del centro de salud de Alhaurín de la Torre, un proyecto que saldrá a licitación a lo largo de 2026, con un presupuesto de más de u millón de euros e, igualmente, en materia de servicios, ha destacado que trabaja en el plan para incrementar los espacios del instituto Capellanía. Una y otra obra son demandas habituales por parte de los partidos de la oposición municipal de Alhaurín de la Torre.

La delegada de la Junta en Málaga ha contextualizado estas inversiones en las inversiones de casi 170 millones de euros que, desde 2019, ha dicho, ha recibido la comarca del Valle del Guadalhorce y que, en el caso concreto de Alhaurín de la Torre, llegan a los 35.