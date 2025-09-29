26 ofertas para ejecutar el desdoblamiento de la carretera A-404 en Alhaurín de la Torre

El proyecto para desdoblar la carretera autonómica A-404, principal acceso a Alhaurín de la Torre desde la autovía A-7 y punto negro del ... tráfico en la Gran Málaga, por las retenciones que sufren los conductores, avanza en el plano administrativo. La Junta de Andalucía, promotora de este proyecto, ha recibido 26 ofertas de otras tantas compañías o uniones temporales de empresas. Se trata de un contrato de 10 millones de euros para duplicar, con un carril más para cada sentido, destinados vehículos con al menos dos ocupantes y para transporte público.

Los trabajos, que encargará la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, afectarán a un tramo de 2,2 kilómetros entre la rotonda del Encuentro y el enlace con la ronda del municipio. Es un tramo que soporta una intensidad de 26.000 vehículos al día. El presupuesto de licitación es de 8,8 millones de euros, a lo que hay que sumar el precio de las expropiaciones, las medidas de conservación del patrimonio y la asistencia técnica de la obra, lo que eleva la cuantía prevista a 10.245.385 euros. Esta partida está financiada con el programa operativo Feder de la Unión Europea en Andalucía 2021-2027, ya que promueve el uso del transporte público mediante el uso de plataformas reservadas.

Insuficiencia

La inauguración de la conexión con la A-7, en 2011, unido al crecimiento poblacional de Alhaurín de la Torre y de los municipios del entorno, han hecho que la carretera actual, compuesta únicamente por una calzada de 7 kilómetros con un único carril por sentido, sufra numerosos atascos.

Una vez que sea ampliada la capacidad de la vía, está tendrá una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Las obras transformarán la zona norte de la carretera, debido a la presencia en el lado sur de diversos arroyos y la existencia de acerados urbanos. Mientras, la calzada actual se utilizará como calzada derecha, aplicando un refuerzo de firme.

Las obras vendrán acompañadas del alumbrado, tanto de la calzada como de las áreas peatonales y de las dos glorietas existentes al principio y al final del tramo.

En paralelo, el Ayuntamiento encara la recta final de otro proyecto destinado a la mejora de la movilidad y a aliviar los atascos en este punto, una nueva rotonda para enlazar el tramo de un nuevo vial entre el norte de la avenida de Santa Clara y la carretera de Churriana, lo que abrirá una alternativa para que los conductores puedan tomar la autovía desde este distribuidor, para descongestionar la actual salida.