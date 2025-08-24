La Junta expropia más de 35.000 metros cuadrados para el carril BUS-VAO de la variante de Alhaurín de la Torre

La Delegación de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Málaga solventa otro trámite para el desdoblamiento de la carretera autonómica A-404, que la ... Junta de Andalucía anunció que entraba en fase de licitación a finales de julio. La intervención sale a concurso por un presupuesto de 8,8 millones de euros, a lo que hay que sumar el precio de las expropiaciones, las medidas de conservación del patrimonio y la asistencia técnica de la obra, cuyo contrato tiene que activarse, lo que eleva la cuantía prevista por el Gobierno andaluz para el proyecto a 10.245.385 euros. En esta caso, se ha procedido al anuncio de la ocupación forzosa, por interés público, de la plataforma reservada para el carril BUS-VAO, entre los puntos kilométricos 22,300 y 24,600. Son 15 notificaciones, que recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, que suman 35.000 metros cuadrados.

Entre los titulares de las fincas hay particulares, grupos inversores y el propio Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

La inauguración de la conexión con la autovía, en 2011, unido al crecimiento exponencial de Alhaurín de la Torre y de los municipios de la Gran Málaga, hacen que la carretera actual A-404, con una calzada de siete kilómetros con un solo carril por sentido, sufra numerosos atascos. La solución adoptada será la duplicación de la calzada con dos vías BUS-VAO (uno por sentido) en un tramo de 2,2 kilómetros de la carretera A-404, entre la glorieta El Encuentro y la rotonda del cruce con la A-7052.

La velocidad prevista es 80 kilómetros por hora. La ampliación se realizará por el lado norte de la carretera, debido a la presencia en el lado sur de diversos arroyos y la existencia de acerados urbanos. Mientras, la calzada actual se utilizará como vía derecha, aplicando un refuerzo de firme.

Las obras vendrán acompañadas del alumbrado de la carretera A-404, entre los puntos kilométricos 22,300 y 24,600, tanto de la calzada como de las zonas peatonales y de las dos glorietas existente al principio y al final del tramo.

La Consejería de Fomento completará con el desdoble de este tramo de la carretera de acceso a Alhaurín de la Torre el trabajo ya realizado esta misma legislatura, cuando finalizaron las obras de de desdoblamiento del acceso a la Hiperronda (A-7) desde Alhaurín de la Torre, con una inversión de más de 1,2 millones de euros. Con esta obra, se culminó la duplicación de la calzada del vial de conexión desde la glorieta del enlace situado en el kilómetro 230 de la A-7 hasta el cruce con la A-7052 y A-404. Para estos trabajos, también fueron expropiadas 3 terrenos.