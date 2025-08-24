Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tráfico en la A-404. SUR

La Junta expropia más de 35.000 metros cuadrados para el carril BUS-VAO de la variante de Alhaurín de la Torre

El proyecto, licitado por más de 10.2 millones de euros, duplicará la capacidad de la A-404, uno de los puntos negros del tráfico en la Gran Málaga

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:39

La Delegación de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Málaga solventa otro trámite para el desdoblamiento de la carretera autonómica A-404, que la ... Junta de Andalucía anunció que entraba en fase de licitación a finales de julio. La intervención sale a concurso por un presupuesto de 8,8 millones de euros, a lo que hay que sumar el precio de las expropiaciones, las medidas de conservación del patrimonio y la asistencia técnica de la obra, cuyo contrato tiene que activarse, lo que eleva la cuantía prevista por el Gobierno andaluz para el proyecto a 10.245.385 euros. En esta caso, se ha procedido al anuncio de la ocupación forzosa, por interés público, de la plataforma reservada para el carril BUS-VAO, entre los puntos kilométricos 22,300 y 24,600. Son 15 notificaciones, que recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, que suman 35.000 metros cuadrados.

