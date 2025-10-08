Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Michel Bencomo, Carlos Lamela, Marina Vázquez, Margarita del Cid, José Seguí y Rafael de La-Hoz. SUR

Un «icono productivo» y «ordenar, limpiar y embellecer»: las sugerencias de dos de los mejores arquitectos de España para el urbanismo de Torremolinos

Carlos Lamela y Rafael de La-Hoz, hijos de los autores de símbolos de la ciudad como el Palacio de Congresos y La Nogalera, aportan su visión en las jornadas profesionales con las que arranca el proceso de redacción de las nuevas herramientas de planeamiento

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:02

Comenta

No son los encargados de diseñar las nuevas herramientas de planeamiento urbanístico de Torremolinos, pero su presencia en el acto con el que, de forma ... simbólica, comienza la redacción del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y el Plan de Ordenación Urbana (POU), unas jornadas profesionales organizadas por el Ayuntamiento, indican que, de alguna forma, serán tenidos en cuenta por el legado que representan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  4. 4 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  5. 5 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»
  6. 6 El Millón del Euromillones, validado en el mismo pueblo de Málaga por segunda vez en menos de dos meses
  7. 7 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  8. 8

    Se jubila Consuelo Lauri, la niña que no paraba de comer helados
  9. 9 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  10. 10 «Mi madre se ha muerto con la duda de si el final habría sido el mismo si la hubieran avisado a tiempo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un «icono productivo» y «ordenar, limpiar y embellecer»: las sugerencias de dos de los mejores arquitectos de España para el urbanismo de Torremolinos

Un «icono productivo» y «ordenar, limpiar y embellecer»: las sugerencias de dos de los mejores arquitectos de España para el urbanismo de Torremolinos