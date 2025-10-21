Descartada la única empresa interesada en construir VPO en una parcela municipal de Alhaurín de la Torre

Alhaurín de la Torre tampoco ha logrado, a la segunda, enajenar la parcela que ofrece el Ayuntamiento para construcción de VPO en Torrelquería.

A ... pesar de que, con el nuevo procedimiento abierto para poner a disposición estos terrenos había conseguido atraer inversiones, finalmente, la mesa evaluadora ha decidido declarar desierto el concurso público.

El motivo ha sido el exceso de altura de la propuesta de la promotora que pujaba por este desarrollo, Actuaciones Urbanísticas Santa Clara, interesada levantar un inmueble de planta baja más dos superiores y ático, mientras que el pliego de condiciones del procedimiento, alojado en el perfil de contratación del Estado, disponía que el edificio fuera de «planta baja +1 + ático», en base a lo contemplado en el artículo 71 de la Ley 7/2001 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.

54 viviendas

La oferta del único de los inversores que había mostrado interés hablaba de un total de 54 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, la mayoría, del segundo tipo. Como referencia, el Ayuntamiento, propietario del suelo, en todo momento, ha estimado que podrían ser unas 40 VPO.

Se trata de una finca con una superficie de 2.109,83 metros cuadrados y una edificabilidad de 3.797,69 de techo, con un precio de valoración de partida es de 592.966 euros, a lo que hay que añadir el IVA.

La primera licitación se abrió el 4 de febrero y pudieron presentarse ofertas hasta mediados de marzo, pero, en este periodo, tan solo se interesaron, sin llegar a concurrir en el procedimiento, tres empresas. En la nueva convocatoria, solo ofertó Actuaciones Urbanísticas Santa Clara, que lo hizo apurando el plazo máximo establecido para la presentación, que se cerró a las 23.59 horas del 1 de septiembre pasado.

Alicientes

Con el nuevo intento, el equipo de Gobierno procuró hacer más atractiva la oferta. Para ello, se modificó el régimen del contrato para posibilitar viviendas protegidas, tanto de venta como en régimen de arrendamiento.

En busca de animar a empresas, como consta en la memoria justificativa del expediente, también se añadió una cláusula que estable que, llegado el momento, la promoción «podrá acoger a lo dispuesto en el Decreto 1/2025, de medidas urgentes en materia de vivienda pues es intención municipal, si así se solicita, adoptar un acuerdo municipal plenario, para que sean de aplicación las medidas contenidas en el citado Decreto Ley, y en concreto, lo referente a lo dispuesto en el articulo 2.4, donde se prevé poder aumentar la edificabilidad de la parcela un 10%».

Esta operación tenía como objetivo, según anuncia el Ayuntamiento, «atender la demanda de los sectores de la población con menor poder adquisitivo o mayores necesidades» como consecuencia de diversos factores como «el encarecimiento del suelo, la falta de actividad edificatoria y el aumento del precio del alquiler».