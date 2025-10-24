Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carretara A-404. SUR

La asistencia técnica y el control de calidad del desdoblamiento de la A-404 en Alhaurín de la Torre costará casi 600.000 euros

La Junta licita el contrato que tendrá una duración de 49 meses, superior al de la ejecución del proyecto, para supervisar todas las fases de una transformación de la carretera que maneja un presupuesto de 8,8 millones

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:06

Comenta

La Junta de Andalucía activa un contrato con el que continúan los trámites para la ejecución del proyecto de desdoblamiento de la carretera A-404, ... en Alhaurín de la Torre, uno de los puntos negros del tráfico en la Gran Málaga. Las empresas interesadas en hacerse con esta licitación tienen de plazo hasta las 15.00 horas de este viernes 24 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  4. 4 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  5. 5 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  6. 6 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  7. 7

    La Nueva Rosaleda tendrá casi imposible el acceso a dinero de fondos europeos
  8. 8 Un camión averiado cerca del túnel de San José colapsa el tráfico en la A-7 desde Málaga a Rincón
  9. 9 Francis Salado: «La Diputación está dispuesta a poner el dinero para los enlaces de la A-7 en Málaga»
  10. 10

    El verano continuo acelera la muerte masiva de pinos en la provincia de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La asistencia técnica y el control de calidad del desdoblamiento de la A-404 en Alhaurín de la Torre costará casi 600.000 euros

La asistencia técnica y el control de calidad del desdoblamiento de la A-404 en Alhaurín de la Torre costará casi 600.000 euros