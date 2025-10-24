La asistencia técnica y el control de calidad del desdoblamiento de la A-404 en Alhaurín de la Torre costará casi 600.000 euros

La Junta de Andalucía activa un contrato con el que continúan los trámites para la ejecución del proyecto de desdoblamiento de la carretera A-404, ... en Alhaurín de la Torre, uno de los puntos negros del tráfico en la Gran Málaga. Las empresas interesadas en hacerse con esta licitación tienen de plazo hasta las 15.00 horas de este viernes 24 de octubre.

Se trata de la asistencia técnica a la dirección facultativa para el control y la vigilancia de las obras de la plataforma BUS-VAO de este arteria, entre los puntos kilométricos 22,300 Y 24,600.

Para este servicio se maneja un presupuesto estimado que supera los 570.000 euros, con un plazo de duración de 49 meses. Es el tiempo contemplado para que pueda llegar la certificación final y la liquidación a la empresa adjudicataria.

La Junta de Andalucía, promotora de este proyecto, ya recibió 26 ofertas de otras tantas compañías o uniones temporales de empresas para los trabajos de mejora de la A-404, destinados a duplicar, con un carril más para cada sentido, reservados a vehículos con al menos dos ocupantes y para transporte público. Esta transformación afectará al recorrido actual entre la rotonda del Encuentro y el enlace con la ronda del municipio. Es un tramo que soporta una intensidad de 26.000 vehículos al día.

El presupuesto de licitación de la obra como tal es de 8,8 millones de euros, a lo que hay que sumar el precio de las expropiaciones, las medidas de conservación del patrimonio y la asistencia técnica, lo que eleva la cuantía a más de 10 millones, con financiación de la UE.

La inauguración de la conexión de la A-404 con la A-7, en 2011, unido al crecimiento poblacional de Alhaurín de la Torre y de los municipios del entorno, han hecho que la carretera actual, compuesta únicamente por una calzada de 7 kilómetros con un único carril por sentido, sufra numerosos atascos.

Una vez que sea ampliada la capacidad de la vía, está tendrá una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Las obras transformarán la zona norte de la carretera, debido a la presencia en el lado sur de diversos arroyos y la existencia de acerados urbanos. Mientras, la calzada actual se utilizará como calzada derecha, aplicando un refuerzo de firme, así como de alumbrado, tanto de la calzada como de las áreas peatonales y de las dos glorietas existentes al principio y al final del tramo.

En paralelo, el Ayuntamiento encara la recta final de otro proyecto destinado a la mejora de la movilidad y a aliviar los atascos en este punto, una nueva rotonda para enlazar el tramo de un nuevo vial entre el norte de la avenida de Santa Clara y la carretera de Churriana, lo que abrirá una alternativa para que los conductores puedan tomar la autovía desde este distribuidor, para descongestionar la actual salida.