Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajos de construcción de la tubería que conecta Málaga y Alhaurín de la Torre. J. R. C.

Alhaurín de la Torre capitanea un proyecto de aprovechamiento de aguas regeneradas para riego de zonas verdes y agricultura

El Gobierno local busca la coordinación con los regantes del Guadalhorce y el apoyo de la Junta, a la que ya ha presentado el plan

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:21

La búsqueda de alternativas para garantizar el riego de zonas verdes y jardines y favorecer la producción agrícola, al tiempo que se garantiza un mayor ... futuro para las reservas hídricas existentes, es el objetivo de un plan que capitanea el equipo de Gobierno de Alhaurín de la Torre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga
  2. 2 Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al presunto agresor sexual de su hija y logran detenerlo
  3. 3

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  4. 4 Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas
  5. 5 Muere un hombre y una mujer resulta herida en el incendio de un piso en Málaga
  6. 6 Carnés falsos, alcohol a escondidas y borracheras: casetas familiares de la feria exigen que se impida entrar a menores no acompañados
  7. 7 Revuelo en Torrox-Costa por media docena de disparos al aire de la Policía Local para detener a dos jóvenes que huían en una motocicleta
  8. 8 Fallece Emilio Benéitez, propietario del histórico Emily Bar de Málaga
  9. 9

    Aparecen pozos de la antigua mezquita junto a la Iglesia del Sagrario de Málaga
  10. 10 Ya hay fecha para la reapertura de la calle Victoria al tráfico tras dos meses cerrada en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alhaurín de la Torre capitanea un proyecto de aprovechamiento de aguas regeneradas para riego de zonas verdes y agricultura

Alhaurín de la Torre capitanea un proyecto de aprovechamiento de aguas regeneradas para riego de zonas verdes y agricultura