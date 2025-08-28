Alhaurín de la Torre capitanea un proyecto de aprovechamiento de aguas regeneradas para riego de zonas verdes y agricultura

La búsqueda de alternativas para garantizar el riego de zonas verdes y jardines y favorecer la producción agrícola, al tiempo que se garantiza un mayor ... futuro para las reservas hídricas existentes, es el objetivo de un plan que capitanea el equipo de Gobierno de Alhaurín de la Torre.

Se trata de un proyecto para el aprovechamiento de aguas recicladas cuya utilidad y repercusión va más allá del ámbito estrictamente local.

La idea, anunciada por el alcalde Joaquín Villanova, es favorecer la construcción de un gran embalse, en las inmediaciones del cauce del Guadalhorce, que discurre, en parte, por el término alhaurino. Con esta nueva infraestructura se podrían recuperar parte de los 40 hectómetros cúbicos de aguas que, sin tratamiento, llegan al Mediterráneo, al tiempo que se abre una nueva vía de abastecimiento para el riego y la agricultura, muy extendida en las zonas de ribera. «Es una obligación de los poderes públicos», ha dejado claro el regidor.

Para materializar esta propuesta es clave el concurso de la Junta de Andalucía, de la que la Administración local alhaurina espera financiación.

Al límite

Al igual que ocurre con el suministro para el agua doméstica, las más de 800 hectáreas de agricultura intensiva que son explotadas en Alhaurín de la Torre dependen de acuíferos de la Sierra de Mijas, al borde de su capacidad, tal y como reconoce el Ayuntamiento.

No es algo exclusivo de este municipio, la vecina Torremolinos, que también bebe de las mismas aguas subterráneas en gran medida, se enfrenta a una realidad similar. Además, otros regantes de la comarca tienen que buscar soluciones ante un reto idéntico. De ahí que, también desde el equipo de Gobierno alhaurino, se favoreciera la puesta en marcha de una junta de regantes del Guadalhorce para, de este modo, impulsar acciones conjuntas y que favorecen un uso eficiente de los recursos hídricos. El nuevo plan, que pasa por la construcción de un nuevo punto de almacenamiento, para el que se busca el apoyo de esta entidad, ya ha sido puesto en conocimiento de la Secretaría General de Agua de la Junta.

Este incluye, además de la balsa, un sistema de recarga del acuífero del Bajo Guadalhorce. Para ello, se emplearían los tratamientos terciarios lo que, a su vez, favorecería los pozos existentes.

También se pretende que los caudales sobrantes del río puedan trasvasarse a las extensiones de olivar de la comarca de Antequera, en una siguiente fase del proyecto.

La propuesta ahonda en una estrategia de Alhaurín de la Torre que ya se ha implementado, en colaboración con el Ejecutivo regional, para buscar nuevas vías para el abastecimiento humano.

Fruto de ello es la nueva conexión de la red del municipio con la de Málaga, ya construida, y que permitirá el suministro al municipio una vez que se llegue a un acuerdo entre el Ayuntamiento alhaurino y Emasa.