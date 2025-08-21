Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El secretario general de Agua de la Junta y el alcalde, durante a reunión, con responsables municipales y de la Junta. SUR

Alhaurín de la Torre negocia el precio del agua para recibir suministro de Emasa

El alcalde reclama una rebaja de la tarifa ofrecida para poner en marcha la conexión y reconoce que son necesarias obras para completar las que ya ejecutó la Junta entre el municipio y la capital

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Jueves, 21 de agosto 2025, 16:17

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha mantenido una reunión de trabajo con el secretario general de Agua de la Junta de ... Andalucía, Ramiro Angulo, en un momento en el que el Ayuntamiento trata de pactar con Emasa el precio del suministro de agua al municipio, toda vez que la Junta concluyó el pasado enero las obras de conexión de la red entre Alhaurín de la Torre y Málaga, y en el que desde la Administración local reconocen que es preciso completar esta infraestructura con trabajos dentro del término, todavía pendientes y con un coste elevado, que ronda el millón y medio de euros.

