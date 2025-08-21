Alhaurín de la Torre negocia el precio del agua para recibir suministro de Emasa

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha mantenido una reunión de trabajo con el secretario general de Agua de la Junta de ... Andalucía, Ramiro Angulo, en un momento en el que el Ayuntamiento trata de pactar con Emasa el precio del suministro de agua al municipio, toda vez que la Junta concluyó el pasado enero las obras de conexión de la red entre Alhaurín de la Torre y Málaga, y en el que desde la Administración local reconocen que es preciso completar esta infraestructura con trabajos dentro del término, todavía pendientes y con un coste elevado, que ronda el millón y medio de euros.

El máximo responsable municipal considera «indispensable» que entre en servicio cuanto antes el sistema, sobre todo, como apunta, al conocer que el interés de Emasa es que el 1 de octubre esté operativo el abastecimiento desde su red. Este plazo, juzga Villanova, es «casi imposible» en el escenario actual, por la necesidad de acometer obras y por no haberse ha formalizado el convenio de abastecimiento en alta y la posterior aprobación o modificación de las nuevas ordenanzas de ambas ciudades para dar cobertura al acuerdo.

En esta línea, ha apelado a que el coste del metro cúbico de agua procedente de la capital sea «asequible y razonable» para los alhaurinos, toda vez que el precio que se reclama es el triple de la tarifa del servicio a los abonados malagueños. «Pido al Ayuntamiento de Málaga que tenga mentalidad metropolitana y generosidad con los municipios de alrededor, tanto en abastecimiento de agua como en movilidad, transporte y cualquier otro ámbito. Nos tenemos que ayudar entre todos porque somos un área de población con intereses comunes y problemas comunes y debemos prestar el mejor servicio posible», ha lanzado Villanova.

Consumo responsable

El máximo responsable municipal ha hecho hincapié en la «dependencia absoluta del abastecimiento del acuífero de la Sierra de Mijas», una reserva que está sobreexplotado y en un nivel freático incluso menor que en 2024, pese a las importantes precipitaciones del pasado otoño e invierno.

Además, existe preocupación por el repunte del consumo en el municipio, después de haber logrado una reducción del 20% a nivel general. «Hemos vuelto a las andadas y, por eso, pido de nuevo a la ciudadanía que haga un ejercicio de responsabilidad y contribuya a bajar el gasto, porque el acuífero está en niveles mínimos. Hemos tenido un año repleto de lluvia y puede que el próximo sea igual, pero no hubo suficiente recarga subterránea, por lo que no debemos bajar la guardia, ya que el riesgo de sequía sigue igual. La ordenanza municipal para penalizar el exceso de consumo se mantiene en vigor, así que es importantísimo no malgastar», ha dicho Villanova.

Más reservas

Otro de los asuntos abordados durante la reunión con el responsable del Gobierno andaluz ha sido una iniciativa municipal para construir un gran embalse para suministrar agua regenerada a los riegos de jardines, zonas verdes y, por supuesto, áreas agrícolas, para lo que espera financiación de la Junta de Andalucía.

La propuesta presentada, de forma inicial, al representante de la Junta tiene que sustanciarse en un proyecto que incluiría esa balsa y un sistema de recarga del acuífero del Bajo Guadalhorce con agua en terciario, que nutriría a su vez a los pozos de los regantes. También se pretende que los caudales sobrantes del río Guadalhorce puedan trasvasarse a las extensiones de olivar de la comarca de Antequera, en una siguiente fase.