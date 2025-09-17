Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mar Flores EP

Rocío Flores, plan familiar tras su enfrentamiento con Terelu Campos

La hija de Rocío Carrasco ha acompañado a José Fernando en su encuentro con su hija

Joaquina Dueñas

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:26

La vuelta de Rocío Flores a la pequeña pantalla ha tenido como principal consecuencia su enfrentamiento directo con Terelu Campos, íntima amiga de su madre, ... Rocío Carrasco. La joven no dudó en reprochar la mayor de las Campos que su relación durante su infancia y adolescencia no había sido tan estrecha como ella ha querido hacer ver. «No puedes decir que conocías a una adolescente feliz cuando nos hemos cruzado tres veces en mi vida», espetó. «Tú no has compartido ninguna vivencia conmigo ni me has llamado en mi vida. Se te olvidó matizarlo. Con tu madre he tenido más relación. He ido a su casa, pero tú no estabas», dijo. A lo que Terelu quiso puntualizar: «He tenido una relación con tu hermano que no he tenido contigo, pero tú has estado en Nochevieja en casa de María Teresa Campos y en algunos cumpleaños. Que tú no te acuerdes no significa que no hayan ocurrido».

