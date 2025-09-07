Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El rey británico, Carlos III, y su hijo el príncipe Harry Archivo

El príncipe Harry regresa a Reino Unido bajo la sombra de un posible reencuentro con su padre

Será la primera vez en más de un año que Harry podría encontrarse con su padre, mientras la familia real atraviesa un momento delicado tras la muerte de la duquesa de Kent

M. Moreno

Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:41

Está previsto que el príncipe Harry regrese esta semana a Gran Bretaña en medio de crecientes especulaciones sobre un posible reencuentro con su padre, el ... rey Carlos III. Sería la primera vez que ambos coinciden en más de un año, desde que el duque de Sussex viajó al Reino Unido en febrero del pasado año, cuando la casa real británica hizo público el diagnóstico de cáncer del monarca. En cambio, no se espera un acercamiento con su hermano William, ya que, según publica la prensa británica, el príncipe de Gales aún no está dispuesto a enterrar el hacha de guerra con su hermano menor.

