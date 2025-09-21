Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pablo López y Laura Rubio. Leandro Wassaul

Pablo López y Laura Rubio, segunda boda por todo lo alto en la sierra gaditana: «Es simplemente amor»

La pareja se dio el primer 'si, quiero' en una ceremonia religiosa íntima en Madrid el pasado julio

Joaquina Dueñas

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:43

La finca La Casería de Tomillos, en el municipio gaditano de Alcalá del Valle, ha sido el escenario elegido por Pablo López y Laura Rubio ... para darse el 'sí, quiero' por segunda vez en apenas unos meses. Una ceremonia civil de la que han sido testigos los casi 300 invitados que les han acompañado en esta ocasión, mucho más multitudinaria que su primera boda secreta, celebrada el pasado julio en la Basílica de Jesús de Medinaceli, en Madrid. Una cita discreta en la que amigos y familiares ha dejado sus móviles a un lado para disfrutar plenamente del evento, lo que no ha impedido que hayamos podido ver a los emocionados novios, que se acercaron a saludar y a brindar con los medios de comunicación allí congregados.

