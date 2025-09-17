Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

L. Gómez Pozo

Rafael Urquizar eclipsa en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en su 40 cumpleaños en la moda

El diseñador malagueño presenta 36 diseños inspirados en la Semana Santa andaluza y la primera luna de primavera en un desfile con música en directo de Lignum Brass

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:03

Llegó, desfiló y eclipsó. Su colección, llamada Parasceve, bebe de la emoción que despierta la primera luna llena de primavera en Andalucía, la misma que ... cada año ilumina el Viernes Santo y marca el inicio de la Semana Santa. Con semejante inspiración, Rafael Urquizar estaba destinado a brillar. Y esta tarde volvió a hacerlo en Madrid. El diseñador malagueño ha presentado sus últimas propuestas a las 20.00 horas en el Madrid Arena, dentro de la programación oficial de la Mercedes-Benz Fashion Week, una cita a la que es fiel desde hace ya ocho temporadas. Y este año, además, con celebración incluida: la de su 40 cumpleaños en el mundo de la moda. Casi nada.

