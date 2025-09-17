Rafael Urquizar eclipsa en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en su 40 cumpleaños en la moda

Llegó, desfiló y eclipsó. Su colección, llamada Parasceve, bebe de la emoción que despierta la primera luna llena de primavera en Andalucía, la misma que ... cada año ilumina el Viernes Santo y marca el inicio de la Semana Santa. Con semejante inspiración, Rafael Urquizar estaba destinado a brillar. Y esta tarde volvió a hacerlo en Madrid. El diseñador malagueño ha presentado sus últimas propuestas a las 20.00 horas en el Madrid Arena, dentro de la programación oficial de la Mercedes-Benz Fashion Week, una cita a la que es fiel desde hace ya ocho temporadas. Y este año, además, con celebración incluida: la de su 40 cumpleaños en el mundo de la moda. Casi nada.

Ante un público en el que se dieron cita influencers, clientas y representantes institucionales como Esperanza González - diputada provincial de Desarrollo Económico Sostenible de la Diputación de Málaga- y Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Urquizar ha subido a pasarela 36 diseños que fusionan tradición y modernidad con su característico sello de elegancia contemporánea.

Tejidos como el crep, la gasa, el punto de seda, los laminados o el encaje dan forma a siluetas que evocan la espiritualidad de la Semana Santa

La Semana Santa andaluza ha sido su caldo de cultivo. Pero como ha aclara el propio Urquizar, «de forma muy tamizada y sin caer en tópicos». «Más que reproducir lo obvio, he querido darle mi aire personal. Es una propuesta pensada para la temporada primavera-verano, en la que tradición y contemporaneidad se funden para transmitir la magia y el espíritu de ese momento único del año» asegura el diseñador.

Ampliar Esperanza Gonzalez, Rafael Urquizar y Carolina España

Tradición y modernidad

La propuesta -con la que Urquizar reafirma su compromiso con la excelencia artesanal, la innovación y el respeto a la herencia cultural andaluza-, se construye sobre una paleta de colores que va del blanco al negro (sello de la casa), pasando por el rojo sangre, los malvas y los sofisticados -y atrevidos- destellos de oro, muy recurrentes en los looks. Tejidos como el crep, la gasa, el punto de seda, los laminados y el encaje dan forma a siluetas que evocan la espiritualidad de la Semana Santa andaluza y la luz de la luna atravesando vidrieras, símbolo de un tiempo de tránsito y renovación.

El quinteto de metales Lignum Brass acompañó las salidas con un repertorio en directo de marchas procesionales y piezas sacras adaptadas

Además, en Parasceve hay muchos volúmenes, líneas fluidas, mucho traje de chaqueta y prendas de noche. «El Urquizar de siempre». Pura esencia sin aditivos y sin la tiranía de las modas, con las que el diseñador no comulga.

Marchas procesionales y piezas sacras en directo

Consciente del poder evocador de la música, como novedad de este desfile, la firma ha querido apostar por una banda en directo. En concreto, con la interpretación del quinteto de metales Lignum Brass, que acompañó las salidas con un repertorio de marchas procesionales y piezas sacras adaptadas. Así, las modelos enfilaron la pasarela bajo las notas de obras como '¡A la Gloria!' de Miguel Ángel Font, 'La Esperanza' de María de Alejandro Blanco o 'Pasa la Virgen Macarena' de Gámez Laserna.

El momento central llegó con la interpretación de 'Parasceve', una recopilación de marchas icónicas de la Semana Santa como La Madrugá, Virgen del Valle, Soleá, dame la Mano o Amarguras, entre otras, que envolvieron la cita en un clima de emoción y solemnidad.

Con este desfile, Rafael Urquizar conmemora sus 40 años de trayectoria en la moda, una efeméride que coincide con los 40 años de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, reforzando así el vínculo entre el creador malagueño y la gran cita de la moda española.

Impulsado por la firma Málaga de Moda de la Diputación, los Ayuntamiento de Málaga y Madrid y la colaboración de la Escuela Antonio Eloy y el Instituto IDEM, Parasceve consolida a Urquizar como uno de los imprescindibles en la moda nacional, capaz de transformar la emoción en arte y proyectar desde Andalucía una propuesta con vocación internacional.