Efe

Miley Cyrus, de la reconstrucción al equilibrio

La estrella de la música ha encontrado la estabilidad al lado del músico Maxx Morando con quien acaba de comprometerse

Joaquina Dueñas

Lunes, 8 de diciembre 2025, 15:09

Miley Cyrus ha confirmado su compromiso con el músico Maxx Morando, con quien mantiene una relación desde hace cuatro años. La propuesta la tomó completamente ... por sorpresa durante un viaje a Asia, según confesó en 'Good Morning America', después de que el anillo de oro y diamantes que lució en el estreno de Avatar 3 desatara todos los rumores. La cantante ha encontrado en su pareja un apoyo incondicional que ha favorecido lo que ella define como su «drástico crecimiento» y le ha proporcionado serenidad.

