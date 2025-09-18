Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los Macron aportarán pruebas científicas y fotográficas para probar que Brigitte es mujer. EP

Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer

Las pruebas son parte de una demanda contra una bloguera ultraconservadora de EE UU que afirma que la esposa del presidente de Francia «nació hombre y morirá hombre»

J. A. G.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:13

El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte tienen previsto presentar «pruebas fotográficas y científicas» ante un tribunal de Estados Unidos para demostrar que ... ella es mujer, según ha declarado a la cadena BBC el abogado estadounidense de la pareja, Tom Clare. La iniciativa forma parte de la demanda de 218 páginas por difamación que los Macron presentaron el pasado mes de julio contra la periodista estadounidense y bloguera ultraconservadora Candace Owens, que sostiene que Brigitte «nació hombre y morirá hombre», lo que lleva años divulgando en redes sociales. Según la BBC, los abogados de Owens ya han respondido en los tribunales con una moción de desestimación de la demanda.

