Irene Rosales, tras su separación de Kiko Rivera: «Ha sido una decisión dura de tomar»

La separación de Kiko Rivera tras once años de relación ha sido «una decisión dura de tomar». Irene Rosales ha roto su silencio tras ... conocerse su ruptura con el hijo de Isabel Pantoja para asegurar a través de un comunicado que su prioridad a partir de ahora será cuidar de las dos hijas de nueve y siete años que tienen en común.

«Ambos necesitamos seguir nuestras vidas por caminos distintos», resume Rosales sobre la situación que les ha llevado a tomar esta drástica medida. Además, destaca, el trato cordial que mantiene y mantendrá con su ya excompañero sentimental. «Aunque nuestra relación como pareja haya llegado a su fin, nuestro vínculo familiar siempre estará», aclara.

Antes que Rosales se pronunció Kiko Rivera. El hijo de la tonadillera y el torero Paquirri justificó que «tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario». Quiso dejar claro que en ningún caso piensa obtener un beneficio económico de la ruptura como tampoco acudirá a platós de televisión para airear su vida privada.

Tras una etapa de su vida díscola, Kiko Rivera sentó la cabeza tras iniciar su relación con Rosales. El Dj continuó con su profesión pero dejó atrás el consumo de alcohol y de estupefacientes para crear una familia que hasta su separación se ha mostrado como una de las más unidas entre las 'celebrities' nacionales. Lo seguirán siendo al menos en lo que se refiere a sus hijas.