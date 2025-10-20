Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Selfie subido a Instagram por Colette Lathan, amiga de la novia, con varias de las invitadas, entre ellas Malia y Sasha Obama (cuarta y sexta por la izquierda). Instagram

De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid

«Había una persona encargada solamente de que todas las velas estuvieran siempre encendidas. Y había muchísimos candelabros», cuenta uno de los testigos del enlace de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith

Sonia Quintana

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:06

Melanie Griffith ejerció a la perfección de madre de la novia en la boda del año en Valladolid. «Estuvo pendiente de todo y de ... todos. A Antonio Banderas le vimos menos. Los verdaderos protagonistas fueron los novios, sin duda. Había muchísima gente joven», cuenta uno de los testigos del enlace de la hija de los actores Antonio Banderas y Melanie Griffith celebrada este sábado en la Abadía Retuerta, en la localidad vallisoletana de Sardón de Duero. «Fue una boda muy normal. Nada ostentosa. Ya el sitio es espectacular, tampoco necesitaba mucho más, pero la decoración era increíble», añade este privilegiado observador. «Había varias 'wedding planners', alguna americana también. Muchos ojos pendientes de que todo saliera bien. Y así fue».

